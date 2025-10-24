Precio del galón de gasolina y diésel subirá en las 13 principales ciudades a partir de este viernes

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que el precio del galón de gasolina y diésel va a aumentar a partir de este viernes, 24 de octubre, en las 13 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga, Villavicencio, Pereira, Manizales, Ibagué, Pasto y Cúcuta.

El cambio se realiza "considerando el valor del ingreso al productor o importador de la Gasolina Motor Corriente, el del ACPM-Diésel y el de los biocombustibles destinados a la mezcla con combustibles fósiles, fijados por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía", señaló la Creg en la Circular 209 de 2025, que oficializa el aumento.

El Ministerio de Minas y Energía, por su parte, dio a conocer la resolución 40488 del 14 de octubre de 2025, la cual menciona lo siguiente: "El artículo 1 de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en la mejor prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo”.



El aumento será de 100 pesos colombianos. Por consiguiente, el precio promedio nacional de la gasolina pasó de 15.868 pesos a 15.968 por galón, mientras que el diésel (ACPM) sube de $10.685 a $10.785 por galón. La ciudad con el precio de la gasolina más caro es Bogotá, con un valor de 16.393 pesos. Asimismo, en cuanto al ACPM el lugar con el precio más elevado de los 13 nombrados es Villavicencio, con 11.176 pesos.



La lista de precios de la gasolina y el diésel en Colombia

El precio del galón de la gasolina y el diésel no había cambiado desde el pasado 17 de agosto, según el registro histórico de la Creg. Así las cosas, estos son los nuevos precios:

Ciudad Gasolina MC ($/gal) ACPM ($/gal) Bogotá 16.393 11.076 Medellín 16.316 11.098 Cali 16.403 11.218 Barranquilla 16.038 10.661 Cartagena 15.996 10.727 Montería 16.246 10.977 Bucaramanga 16.158 10.832 Villavicencio 16.493 11.176 Pereira 16.341 11.159 Manizales 16.368 11.145 Ibagué 16.311 11.067 Pasto 14.150 10.138 Cúcuta 14.366 8.832 Promedio PVP precio (13 ciudades principales) 15.968 10.785

