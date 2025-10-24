En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del galón de gasolina y diésel subirá en las 13 principales ciudades a partir de este viernes

Precio del galón de gasolina y diésel subirá en las 13 principales ciudades a partir de este viernes

El cambio fue anunciado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Se realiza "considerando el valor del ingreso al productor o importador" del combustible.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Precio de la gasolina aumentaría con reforma tributaria
Precio de la gasolina.
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad