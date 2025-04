Precios de los peajes a partir del 1 de abril de 2025: cuáles son los más costosos y dónde quedan 

Este martes, primero de abril de 2025, aumenta el precio de 152 peajes de Colombia administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). ¿Cuál es la razón del incremento y cuáles son los peajes más costosos? Le contamos.

Se trata del tercer y último aumento que se realiza durante este año en un 1,85% para completar la torta del 9,28% del costo del índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023, alza que se había congelado previamente y que era necesario ajustar. Es un factor que reconocen los transportadores de carga, pero aseguran que su bolsillo es el más afectado.

“Estamos agobiados completamente de obligaciones y no tenemos respuestas del Gobierno. Porque el pasado 2 de septiembre llegamos a un acuerdo con el Gobierno y aún no lo ha cumplido. Entre lo que no ha cumplido es que no sea blindado el Sice-TAG para que todas esas alzas del diésel de peajes, de todo lo que tiene que ver con el transporte de carga, se vea reflejado en el Sice-TAG, que es la norma con la que se garantiza el flete justo para el camionero”, recalcó Alfonso Medrano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.

¿Cuáles son los peajes más costosos de Colombia?

Los peajes que seguirán con las tarifas más altas son los siguientes:



Cisneros, Antioquia: queda en 31.879 pesos Pipiral, vía al llano: queda en 26.893 pesos Túnel de Oriente, vía Medellín-Rionegro: queda en 25.500 pesos Peaje de Aburrá, Antioquia: queda en $24.954 Peaje de Guaico, Risaralda: queda en 24.107 pesos Peaje de Circasia, vía Armenia, Quindío: queda en 21.643 pesos

Los transportadores piden una reunión con la ministra de Transporte para determinar una nueva política de peajes.

Incremento peajes de Invías y la ANI 2025

“Es importante hablar de peajes con un justo valor en el país. Los camiones generan un tráfico del 19.9% en las carreteras colombianas cuando hablamos de las concesionadas, pero corresponden al 41% del recaudo en dichas carreteras”, enfatizó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.

El Ministerio de Transporte anunció que habrá una excepción para suspender los cobros contractuales durante seis meses en ocho peajes, como el de la Unisabana, en la autopista Norte de Bogotá; El Placer, en la vía Rumichaca-Pasto; el de Carmen de Bolívar, en la concesión puerta del hierro, entre otros.



"No se está realizando ningún incremento en la tarifa del peaje": presidente de la ANI

Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), abordó en Noticias Caracol en vivo el tema de los ajustes en las tarifas de peajes en Colombia. Torres explicó que el tercer ajuste en las tarifas de peajes de este año busca completar un incremento del 9.28%, correspondiente al costo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que había sido congelado previamente. Este ajuste no debe ser percibido como un incremento en el precio del peaje, sino como una corrección inflacionaria necesaria para equilibrar los valores en el tiempo. Según Torres, "no se está realizando ningún incremento en la tarifa del peaje, son dos cosas diferentes, aumentar el precio del peaje que se percibe como si fuese un incremento y no un ajuste, la palabra correcta es el ajuste inflacionario".



¿Habrá más ajustes en los peajes en 2025?

Para compensar la suspensión de los incrementos en 2023, se han realizado ajustes graduales. El primer ajuste representó un incremento del 2.78%, y ahora se realiza un ajuste adicional del 1.8% para compensar el 40% restante. Además, en enero de 2025 se realizó un ajuste del IPC del 5.2%. Estos ajustes son necesarios para compensar la inflación del año 2023 y asegurar que no habrá más ajustes en 2025. Torres enfatizó que "este año 2025 no van a existir más ajustes porque efectivamente ya fueron contemplados todos los faltantes del 2023 y el ajuste del 2024 del 5.2 que se hizo en enero".

Torres indicó que estos ajustes son similares a los realizados en el salario mínimo, donde se ajusta la inflación para mantener el valor del dinero en el tiempo. En palabras simples, "lo que no se nos cobró en el 2022 se está cobrando en el 2025".

Peaje de Cisneros, el más caro tras ajuste en abril 2025

Estado de las carreteras y planes para Semana Santa

En respuesta a las preocupaciones de los usuarios sobre el estado de las carreteras, el presidente de la ANI mencionó que se están preparando para asegurar que todas las carreteras del país cuenten con una buena infraestructura vial y señalización durante la Semana Santa. La ANI ha monitoreado toda la infraestructura del país y ha identificado áreas críticas, como Amagá, que recibirán atención prioritaria para garantizar una movilidad segura y efectiva.

Torres también abordó las excepciones en ciertos peajes del país, como los de la vía al Llano. Explicó que los ajustes en las tarifas pueden variar según los kilómetros y las inversiones realizadas en cada unidad funcional de la ruta de la concesión. Estos pueden representar incrementos de entre 200 y 300 pesos, dependiendo de las categorías de los peajes. Torres explicó que "efectivamente estos ajustes van a dar unos valores diferenciados en el incremento de las tarifas, porque no solamente es el IPC, sino también los kilómetros, las inversiones que se vayan realizando en cada una de las unidades funcionales".