Esto le cobrará Nequi en intereses por un crédito de $5 millones este 2026: calcule con simulador

Nequi, aún en 2026, sigue siendo una de las plataformas digitales más usadas en Colombia para manejar dinero, pagar servicios y acceder a productos financieros sin acudir a una oficina física. Entre esos productos, los créditos se volvieron una alternativa frecuente para cubrir gastos personales, compras o necesidades de liquidez. Por eso, vale la pena conocer cómo funcionan los préstamos de Nequi y cuál es la tasa de interés que maneja.

Cómo funcionan los créditos de Nequi

Recuerde que estos se ofrecen directamente desde la aplicación y están disponibles solo para algunos usuarios, según el análisis interno de la plataforma. No todos los perfiles ven la opción activa al mismo tiempo. Cuando el crédito aparece habilitado, la persona puede seleccionar el monto y el plazo dentro de los rangos definidos por la aplicación.

Nequi ofrece principalmente dos tipos de créditos: el crédito de libre inversión y el crédito de consumo de bajo monto. Para montos de hasta 5 millones de pesos, el producto que suele aplicar es el crédito de libre inversión, con plazos que van desde pocos meses hasta varios años, según la oferta personalizada. El proceso es digital. No hay formularios físicos ni visitas a oficinas. El análisis de riesgo se hace con la información que Nequi y el banco aliado tienen del comportamiento financiero del usuario.



Solicitar 5 millones de pesos implica asumir un compromiso mensual que incluye capital e intereses. El capital es el dinero prestado. Los intereses son el costo que cobra Nequi por prestar ese dinero. Además, pueden existir otros cobros asociados, como seguros o comisiones, que se suman a la cuota mensual. El valor exacto de los intereses no es igual para todas las personas. Depende de la tasa asignada, del plazo elegido y del perfil de riesgo. Por eso, Nequi muestra un simulador antes de aceptar el crédito que permite ver cuánto se pagará cada mes y cuánto se terminará pagando al final.



¿Cuánto le cobra Nequi en intereses por un préstamo de $5 millones?

Para resolver esta pregunta, se utilizó el simulador de Nequi para conocer no solo el valor total que va a pagar en intereses, sino cuál es el valor del capital, del seguro y cómo le quedan las cuotas del crédito si elige plazos de 12, 24, 36, 48 y 60 meses.



Plazo de 60 meses (cinco años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $163.101

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $3.669.035

Valor total del seguro: $522.000

Valor total a pagar de todo el crédito: $9.786.035

Plazo de 48 meses (cuatro años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $184.855

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $2.860.441

Valor total del seguro: $417.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $8.873.041

Plazo de 36 meses (tres años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $222.260

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $2.093.154

Valor total del seguro: $313.200

Valor total a pagar de todo el crédito: $8.001.354

Plazo de 24 meses (dos años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $298.848

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $1.368.546

Valor total del seguro: $208.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $7.172.346

Plazo de 12 meses (un año)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): hasta 1.83% E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $532.253

Valor total de capital: $5.595.000

Valor total de interés: $687.634

Valor total del seguro: $104.400

Valor total a pagar de todo el crédito: $6.387.034

¿Por qué Nequi cobra fianza en sus créditos?

Nequi cobra fianza en algunos de sus créditos como un mecanismo de respaldo frente al riesgo de no pago. Este cobro no es un interés ni una comisión por el uso del dinero, sino una garantía que permite cubrir parte de la obligación si el titular del crédito no cumple con las cuotas pactadas. En los créditos digitales, como los que ofrece Nequi, no se exigen codeudores ni garantías tradicionales, como propiedades o vehículos. Al no contar con esos respaldos, la entidad utiliza la fianza como una forma de asegurar la operación. En la práctica, la fianza funciona como un compromiso asumido por una entidad aseguradora que responde por la deuda en caso de incumplimiento, dentro de las condiciones establecidas.



El costo de la fianza se calcula sobre el valor del crédito y se incluye dentro de la cuota mensual. No se paga por separado ni requiere trámites adicionales por parte del usuario. Este esquema permite que personas sin historial crediticio amplio o sin acceso a productos bancarios tradicionales puedan obtener un préstamo, ya que el riesgo no recae únicamente sobre la plataforma.

Otro motivo por el que Nequi cobra fianza es la regulación financiera. Al operar bajo un marco supervisado, los créditos deben contar con mecanismos que reduzcan el impacto de la cartera vencida. La fianza ayuda a mantener la sostenibilidad del producto y a que la oferta de créditos siga disponible para otros usuarios.

Es importante diferenciar la fianza del seguro de vida deudor. La fianza protege a la entidad frente al no pago, mientras que el seguro cubre la deuda en caso de fallecimiento del titular. Ambos conceptos pueden aparecer en el desglose del crédito, pero cumplen funciones distintas.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

