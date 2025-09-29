En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
ENTREVISTA MARLOS MORENO
MILLONARIOS
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué tan seguro será asistir a conciertos en Vive Claro tras la cancelación de Kendrick Lamar?

¿Qué tan seguro será asistir a conciertos en Vive Claro tras la cancelación de Kendrick Lamar?

En entrevista con Noticias Caracol, Luz Ángela Castro, vocera de Ocesa, afirmó que en materia de seguridad todo está listo para el próximo concierto, el de los Guns N’ Roses.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Vive Claro Distrito Cultural
El escenario de Vive Claro Distrito Cultural.
Foto: Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad