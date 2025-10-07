¿Quiere comprar vivienda? Vea cómo afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro para aprovechar beneficios

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una entidad financiera estatal que administra las cesantías de los trabajadores colombianos y promueve el ahorro voluntario con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda y educación. Afiliarse al FNA permite a los ciudadanos optar por productos financieros como créditos hipotecarios, leasing habitacional y programas educativos, siempre bajo condiciones reguladas por el Estado. Noticias Caracol le explica detalladamente cómo es el proceso de afiliación al FNA, dirigida a quienes desean vincularse a la entidad por primera vez, ya sea a través de sus cesantías o mediante ahorro voluntario contractual.

La afiliación al Fondo Nacional del Ahorro implica que el ciudadano queda vinculado como usuario de la entidad, lo que le permite acceder a sus servicios financieros. Esta vinculación puede realizarse por dos vías: a través del traslado de las cesantías o mediante la apertura de un plan de ahorro voluntario contractual (AVC). En ambos casos, el afiliado debe cumplir con requisitos básicos de identificación y registro.



Modalidades de afiliación en el Fondo Nacional del Ahorro

El FNA contempla dos modalidades principales de afiliación:



Afiliación por cesantías: esta opción está dirigida a trabajadores dependientes o independientes que deseen que sus cesantías sean administradas por el FNA. Para ello, el empleador debe realizar la consignación anual correspondiente a esta entidad. Si el trabajador tiene sus cesantías en otro fondo, puede solicitar el traslado al FNA mediante un proceso formal que incluye la presentación de documentos de identidad y diligenciamiento de formularios.

Afiliación por ahorro voluntario contractual (AVC): esta modalidad está abierta a cualquier ciudadano colombiano, sin importar si recibe cesantías o no. El afiliado se compromete a realizar depósitos periódicos en el FNA, con el objetivo de alcanzar una meta de ahorro que le permita acceder a productos como créditos de vivienda o educación. Esta opción también está disponible para colombianos residentes en el exterior, siempre que cuenten con los documentos requeridos.

¿Cómo afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro?

Afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es un trámite que puede hacerse de varias formas, dependiendo de lo que le resulte más cómodo. Si está pensando en vincularse a esta entidad, lo primero que debe saber es que existen tres maneras de hacerlo: virtualmente, de forma presencial o con ayuda de un asesor. Puede comenzar el proceso de afiliación de tres maneras:



Afiliación virtual: si prefiere hacerlo desde casa, el FNA tiene habilitado un sistema de afiliación digital. Solo necesita ingresar al portal oficial, seguir los pasos y cargar los documentos requeridos. Es una opción práctica y segura.

Afiliación presencial: si le resulta más cómodo hablar directamente con alguien, puede acercarse a cualquiera de los puntos de atención del FNA. Allí le entregarán el formulario y le orientarán en el proceso.

Asesoría personalizada: si tiene dudas o necesita orientación antes de iniciar el trámite, puede comunicarse con un asesor del FNA o usar el servicio de asesoría en línea. Le explicarán qué modalidad le conviene y qué documentos debe preparar.

Reúna los documentos y diligencie el formulario

Independientemente de la modalidad que elija, deberá llenar el Formulario Único de Solicitud de Afiliación. Este documento puede descargarse desde la página web del FNA o solicitarse en cualquiera de sus oficinas. Al diligenciar el formulario, tenga en cuenta lo siguiente:



Use tinta negra y escriba con letra clara.

No se permiten tachones, enmendaduras ni corrector.

Debe incluir una impresión dactilar legible, sin repisar.

Adjunte una fotocopia legible de su cédula de ciudadanía. No se aceptan copias escaneadas ni enviadas por fax.

Además, según el tipo de afiliación que desee, los requisitos pueden variar:



Afiliación por cesantías: si quiere que sus cesantías sean administradas por el FNA, debe presentar el formulario diligenciado y la fotocopia de su cédula. Si ya tiene sus cesantías en otro fondo, puede solicitar el traslado al FNA con este mismo trámite.

Afiliación por ahorro voluntario: en este caso, también debe presentar el formulario y la fotocopia de su cédula. Esta modalidad está abierta a cualquier persona, incluso si no recibe cesantías.

Inscripción o actualización de datos de empresa: si representa a una empresa, debe diligenciar el numeral tres del formulario para que el FNA pueda registrar o actualizar la información correspondiente.

Si está haciendo el trámite presencial, deberá llevar los documentos al punto de atención del FNA más cercano. Si lo está haciendo en línea, debe cargar los archivos en la plataforma digital y seguir las instrucciones del sistema. Una vez que usted entrega la documentación, el FNA inicia el proceso interno de afiliación. Este incluye varias etapas:



Revisión: se verifica que toda la información esté completa y que los documentos cumplan con los requisitos.

Ingreso al sistema: ños datos se registran en la base de datos del FNA.

Si usted está solicitando el traslado de cesantías desde otro fondo, se añaden dos pasos adicionales:



Radicación: el FNA envía la solicitud al fondo anterior para que realice el traslado.

Aprobación: una vez que el fondo anterior transfiere las cesantías, el FNA registra el saldo en su cuenta individual.

Créditos para comprar vivienda con el Fondo Nacional del Ahorro

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece varios productos financieros orientados a facilitar la compra de vivienda para sus afiliados. Entre ellos se destacan el crédito hipotecario, el leasing habitacional y el programa Mi Vivienda FNA. El crédito hipotecario permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble, ya sea nuevo o usado, y está disponible para quienes estén afiliados por cesantías o ahorro voluntario contractual (AVC). El leasing habitacional, por su parte, funciona como un contrato de arrendamiento con opción de compra al finalizar el plazo, y está disponible en modalidades familiar y no familiar. También existe la opción de compra de cartera hipotecaria, construcción en sitio propio y mejoras locativas.

En cuanto a las tasas de interés, el FNA maneja dos esquemas de amortización: en pesos (con tasa fija) y en Unidad de Valor Real (UVR), que se ajusta con la inflación. Para créditos hipotecarios en pesos, las tasas efectivas anuales (E.A.) oscilan entre el 9,5% y el 12%, dependiendo del nivel de ingresos del solicitante. En UVR, las tasas van desde UVR + 4,5% hasta UVR + 7,5%. Para quienes se afilian mediante ahorro voluntario, las tasas son ligeramente más altas, llegando hasta el 13% E.A. en pesos. En el caso del leasing habitacional, las tasas varían entre 9% y 12,5% E.A., según la modalidad y el nivel de ingresos.



Además, el FNA ofrece condiciones especiales para jóvenes afiliados menores de 30 años, conocidos como “Generación FNA”, quienes pueden acceder a tasas reducidas en 50 puntos básicos respecto a las tasas estándar. También existen programas con tasas preferenciales para viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP), como el crédito en UVR + 0 % para VIP, lo que representa una de las tasas más competitivas del mercado. Estas condiciones buscan facilitar el acceso a vivienda digna para sectores con ingresos bajos o medios.

