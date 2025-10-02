Davivienda presta para comprar vivienda pagando arriendo con tasas desde 9%: así serían las cuotas

Comprar vivienda en Colombia continúa siendo una meta para miles de hogares. Sin embargo, las condiciones económicas, el acceso limitado al crédito tradicional y el costo de la cuota inicial han llevado a que muchas personas posterguen esta decisión. En respuesta a esta situación, varias entidades financieras, como Davivienda, ofrecen alternativas de financiamiento que permite acceder a vivienda mediante el pago de un canon mensual, similar al arriendo, bajo la figura del leasing habitacional.

Este producto financiero permite financiar hasta el 80% del valor del inmueble, y hasta el 90% si se accede a programas como “Mi Primera Vivienda”. El cliente realiza pagos mensuales durante un plazo pactado, y al finalizar el contrato, tiene la opción de adquirir el inmueble mediante el pago de un valor residual previamente acordado.



¿Qué es el leasing habitacional?

El leasing habitacional es un contrato de arrendamiento financiero. En este esquema, Davivienda adquiere el inmueble elegido por el cliente, quien lo habita y realiza pagos mensuales que incluyen capital e intereses. Durante el tiempo que dure el contrato, el banco figura como propietario del inmueble. Al finalizar el plazo, el cliente puede ejercer la opción de compra y convertirse en propietario. Este modelo permite acceder a vivienda nueva o usada, incluyendo proyectos de interés social (VIS), sin necesidad de una cuota inicial elevada. Además, ofrece flexibilidad en el tipo de cuota y en el plazo de financiación, que puede ir desde 5 hasta 30 años.



Tipos de cuota disponibles en el leasing habitacional Davivienda

Este banco ofrece tres modalidades de pago para el leasing habitacional, cada una con características específicas:



1. Cuota baja en UVR

Sistema de cuota constante en UVR.

La mensualidad es fija en UVR, pero crece en pesos por el ajuste de la inflación.

Incluye amortización a capital desde el inicio del contrato.

2. Cuota media en UVR

Sistema de amortización constante a capital.

La cuota mensual es decreciente en UVR, pero creciente en pesos.

Se amortiza capital desde el inicio del crédito.

3. Cuota baja en pesos

Cuota fija en pesos durante todo el plazo pactado.

El valor incluye capital e intereses.

El saldo de la obligación disminuye mes a mes.

Amortización creciente a capital e intereses decrecientes.

Estas opciones permiten ajustar el plan de pago a las condiciones financieras del cliente, considerando su capacidad de ingreso y proyección de gastos.



Tasas vigentes 2025 para leasing habitacional Davivienda

El sistema de tarifas para el Leasing Habitacional en Colombia toma como referencia el valor comercial de la vivienda. Para determinar si una vivienda se considera de Interés Social (VIS), se utiliza un límite de precio. En 2025, ese tope es de $213.525.000, equivalente a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). En algunos municipios o ciudades especiales, ese límite puede ser menor, hasta 135 SMMLV, según lo establece el Decreto 1607 de 2022.

Las tasas de interés que aplican al Leasing Habitacional se calculan según el sistema de amortización que se utilice. Uno de los más comunes es el sistema UVR (Unidad de Valor Real), que permite expresar las tasas como Tasa Efectiva Anual (E.A.), lo que facilita su comparación.



Tasas mínimas para leasing habitacional en vivienda nueva y proyectos sostenibles

Las tasas se dividen según el valor de la vivienda:



1. Viviendas nuevas que no superan el tope VIS ($213.525.000)

Sistema en pesos: tasa mensual nominal vencida de 1,02%. No se publica la tasa anual efectiva.

Sistema UVR: tasa mensual de 1,65%, equivalente a una tasa anual efectiva de 13,00%.

En este caso, no aplican los programas de subsidio del Gobierno que ofrecen descuentos de 4 o 5 puntos porcentuales. Para acceder a esos beneficios, se deben cumplir condiciones específicas que puede consultar en la página web oficial de Davivienda.



2. Viviendas nuevas con valor superior al tope VIS

Sistema en pesos: tasa mensual nominal vencida de 1,02%.

Sistema UVR: tasa mensual de 1,30%, con una tasa anual efectiva de 16,75%.

Tasas mínimas para leasing habitacional en vivienda usada

También se aplican tasas distintas según el valor de la vivienda:



1. Viviendas usadas que no superan el tope VIS

Sistema en pesos: tasa mensual nominal vencida de 1,62%.

Sistema UVR: tasa mensual de 1,21%, con una tasa anual efectiva de 15,50%.

2. Viviendas usadas con valor superior al tope VIS

Sistema en pesos: tasa mensual nominal vencida de 1,69%.

Sistema UVR: tasa mensual de 1,21%, con una tasa anual efectiva de 15,50%.

Resumen de tasas mínimas en UVR para leasing habitacional

Tipo de vivienda Valor comercial Sistema Tasa Efectiva Anual (E.A.) Vivienda nueva / Líneas verdes Hasta $213.525.000 (VIS) UVR 13,00% Vivienda nueva / Líneas verdes Más de $213.525.000 UVR 16,75% Vivienda usada Hasta $213.525.000 (VIS) UVR 15,50% Vivienda usada Más de $213.525.000 UVR 15,50%

¿En cuánto quedarían las cuotas del leasing habitacional?

Para ilustrar cómo se comportan las cuotas bajo este esquema, Noticias Caracol le presenta una simulación aproximada con base en los valores disponibles en el simulador de Davivienda, en este caso, para UVR:



Leasing Habitacional – vivienda nueva (UVR)

Tipo de Leasing Opción de Compra Primera Cuota Baja UVR 0% $1.570.000 Baja UVR 10% $1.545.000 Media UVR 0% $2.030.000 Media UVR 10% $1.965.000

Davivienda aclarar que este cálculo es solo una simulación. Los valores que se muestran son aproximados y pueden cambiar. La tasa de interés que se aplicará será la que esté vigente en el momento en que se haga el desembolso del crédito. Los seguros incluidos en el cálculo se estiman con base en la información ingresada al sistema, considerando una sola persona como titular. Estos seguros cubren eventos como fallecimiento, incapacidad total y permanente, incendio y terremoto.



El seguro de desempleo es opcional. Se calcula sobre el valor total de la cuota del crédito, después de aplicar los seguros obligatorios. El monto máximo que se puede asegurar con este seguro es de hasta $4.000.000 por cuota, durante un periodo de hasta 120 meses. Si tiene alguna duda, lo recomendable es consultar con cualquier asesor del banco en las oficinas físicas o a través de la línea de atención al cliente.



Requisitos para acceder a crédito para comprar vivienda pagando arriendo

Para solicitar este producto, Davivienda exige el cumplimiento de ciertos requisitos:



Edad entre 18 y 70 años para la aprobación, y hasta 74 años para el desembolso.

Actividad económica estable: empleado, independiente o pensionado.

Experiencia crediticia favorable.

La primera cuota no debe superar el 40 % de los ingresos familiares.

¿Qué documentos le piden?

Solicitud de servicios financieros.

Fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía.

Certificación de tradición y libertad del inmueble (vigencia no mayor a 30 días).

Extractos bancarios de los últimos tres meses.

Certificado laboral (para empleados).

Declaraciones de renta o carta de no declarante (para independientes).

Comprobante de pago de pensión (para pensionados).

