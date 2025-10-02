En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Davivienda presta para comprar vivienda pagando arriendo con tasas desde 9%: así serían las cuotas

Davivienda presta para comprar vivienda pagando arriendo con tasas desde 9%: así serían las cuotas

Con esta opción, el banco permite financiar hasta el 80% del valor de la casa o apartamento, y hasta el 90% bajo ciertos requisitos. Noticias Caracol le explica con un simulador.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Davivienda presta para comprar vivienda pagando arriendo con tasas desde 9%
Davivienda presta para comprar vivienda pagando arriendo con tasas desde 9% -
Getty Images - Davivienda

Publicidad

Publicidad

Publicidad