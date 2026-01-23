Tiendas D1 lanzó sofá inflable por $36.000: en otros comercios cuesta hasta $200.000

Las tiendas D1 son una cadena de comercio minorista de formato descuento que opera principalmente en Colombia. Su origen está vinculado al modelo de “hard discount”, un tipo de establecimiento que ofrece un número limitado de productos, con énfasis en bienes de consumo básico y alta rotación. La marca inició operaciones en el país a comienzos de la década de 2010 y, desde entonces, ha desarrollado una red de puntos de venta distribuidos en zonas urbanas y municipios intermedios.

El modelo de las tiendas D1 se caracteriza por la comercialización de un surtido reducido en comparación con los supermercados tradicionales. La oferta suele concentrarse en alimentos procesados, productos de aseo, artículos de limpieza y algunos bienes de uso cotidiano. Una parte significativa del portafolio está compuesta por marcas propias o marcas exclusivas, lo que permite estandarizar procesos de abastecimiento y distribución. Uno de los artículos con los que llamó la atención el D1 es el sofá inflable, pues cuesta menos de 40 mil pesos, un precio bajo a comparación de otros comercios, donde puede llegar a costar hasta $200.000 dependiendo de ciertas características.



Sofá del D1 que cuesta $36.000: cómo comprarlo

El sofá inflable forma parte de una línea de artículos no alimentarios que la cadena de tiendas ha venido incorporando de manera periódica en sus puntos de venta. Estos productos incluyen elementos para el hogar, artículos de temporada y bienes de uso ocasional que se ofrecen en unidades limitadas y pueden variar según la disponibilidad de cada tienda.



El producto corresponde a un sofá inflable individual, elaborado en material plástico y diseñado para inflarse manualmente o con bomba de aire. Según la información conocida, el artículo, cuyo precio es de $35.990, no requiere ensamblaje complejo y se comercializa como una opción de uso temporal, similar a otros muebles inflables que se encuentran en el mercado colombiano.



Características del producto

Dimensiones plegado: 37 x 24.5 x 5.5 cm

Dimensiones abierto sin aire: 237 x 70 cm

Dimensiones inflado: 190 x 75 cm

Si le interesa comprar el sofá inflable de Tiendas D1 lo único que debe hacer es ingresar a la página web de la cadena de supermercados, dirigirse a 'Extraordinarios' y ubicar el sofá. Finalmente, hacer clic en 'Agregar' para comprarlo. Si lo prefiere, puede acercarse a cualquier tienda D1, pero se debe tener en cuenta la disponiblidad del produto.



En comercios como Mercado Libre hay sofás inflables cuyos precios inician desde $50.000, si es un modelo sencillo, y $265.000, si es un sofá impermeable con otras características.



¿Cuántas tiendas D1 hay en Colombia?

A enero de 2026, la cadena de Tiendas D1 cuenta con más de 2.500 establecimientos activos en Colombia, lo que la convierte en la red de comercio minorista de descuento con mayor número de puntos de venta en el país. Esta cifra ha sido confirmada por distintos medios económicos y especializados, que coinciden en señalar que la compañía cerró 2025 superando ese umbral y con presencia en cerca del 87 % del territorio nacional.

Según declaraciones oficiales de la compañía, durante 2024 y 2025 se inauguraron más de 200 tiendas anuales, una dinámica que ha permitido consolidar su cobertura en ciudades principales, municipios intermedios y zonas donde históricamente no había grandes superficies comerciales.

La distribución geográfica de las tiendas muestra una amplia dispersión territorial. D1 tiene puntos de venta en los 32 departamentos del país y en más de 500 municipios, lo que refleja una estrategia que no se limita únicamente a los principales centros urbanos. Regiones como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Bogotá y la Costa Caribe concentran una parte importante de los establecimientos, aunque la cadena también ha avanzado en zonas rurales y poblaciones de menor tamaño.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL