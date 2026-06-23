Resultado de Sinuano Noche hoy 23 de junio de 2026: número ganador último sorteo

Jugadores en Colombia siguen atentos este martes 23 de junio de 2026 a los resultados de Sinuano Noche, uno de los sorteos de chance con mayor seguimiento en distintas regiones del país. Como ocurre cada jornada, los participantes esperan conocer las cifras favorecidas para verificar si sus apuestas coinciden con el resultado oficial y determinar si son acreedores de alguno de los premios disponibles.



La modalidad nocturna de Sinuano se realiza diariamente y ofrece diversas alternativas de juego, lo que permite a los usuarios elegir entre varias opciones de apuesta según sus preferencias.

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Las autoridades y operadores recomiendan revisar la información únicamente mediante medios oficiales y conservar el comprobante de la apuesta hasta confirmar el resultado definitivo del sorteo.

Resultados de Sinuano Noche del 23 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta cifra: [POR DEFINIR]

Los jugadores deben comparar cuidadosamente estas cifras con los números registrados en sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad seleccionada al momento de realizar la apuesta.



¿Cómo funciona Sinuano Noche?

Sinuano Noche es un juego de suerte y azar basado en la selección de números. El premio principal se obtiene cuando el participante acierta las cuatro cifras en el mismo orden en que son extraídas durante el sorteo oficial.



Además de la modalidad principal, el juego ofrece otras posibilidades de participación que permiten apostar por tres cifras, dos cifras o una sola cifra. También existe la opción de incluir la quinta cifra, un número adicional que complementa el resultado final y que cuenta con su propia modalidad de premiación.

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Modalidades de apuesta disponibles

Los participantes pueden elegir entre diferentes alternativas al momento de realizar su jugada:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Quinta cifra.

Cada modalidad tiene condiciones específicas de premiación y permite a los jugadores definir el nivel de riesgo y la estrategia de participación que desean utilizar.

Sinuano Noche permite realizar apuestas desde $500 pesos para los jugadores. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados por los operadores de juegos de suerte y azar habilitados en el país.

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Antes de abandonar el punto de venta, se recomienda verificar que la información registrada en el comprobante coincida con la apuesta realizada, incluyendo número jugado, valor apostado, fecha y datos del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de Sinuano Noche?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el tiquete original en buen estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Mostrar un documento de identidad vigente.

Entregar documentación adicional cuando sea requerida.

En premios de mayor cuantía, los operadores pueden solicitar formularios de validación, certificaciones bancarias u otros requisitos contemplados en la normativa vigente para los juegos de suerte y azar.

Asimismo, los ganadores deben tener presente que existe un plazo legal de un año para reclamar los premios. Una vez finalizado ese periodo, el derecho al cobro expira de acuerdo con las disposiciones establecidas por la legislación colombiana.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co