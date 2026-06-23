Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy 23 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana realiza este martes 23 de junio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una jornada que concentra la atención de miles de personas en distintas regiones del país interesadas en conocer la combinación ganadora del premio mayor y las demás categorías contempladas dentro del plan de premios.



Como cada semana, la entidad lleva a cabo la extracción bajo los mecanismos de supervisión y control establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia. Una vez finaliza el procedimiento, los resultados oficiales son divulgados a través de los canales autorizados para que los participantes puedan verificar si sus billetes resultan favorecidos.

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Además de ser uno de los sorteos con mayor trayectoria en el país, la Lotería de la Cruz Roja se destaca por su aporte a iniciativas de carácter social y humanitario, lo que la convierte en una de las referencias más reconocidas dentro del sector.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 23 de junio de 2026

Tras concluir el sorteo correspondiente a esta jornada, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: [POR DEFINIR]

Serie: [POR DEFINIR]

Las personas que adquirieron billetes para esta edición deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos elementos son indispensables para identificar posibles premios dentro de las distintas categorías de premiación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja mantiene uno de los esquemas de premios más destacados entre los sorteos tradicionales de Colombia.



Para esta jornada, el plan de premios contempla un premio mayor multimillonario, además de diferentes premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico.

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Habitualmente, la estructura incluye:



Premio mayor de 18.000 millones de pesos para esta jornada.

Premios secos de 200 millones de pesos.

Premios secos de 100 millones de pesos.

Premios secos de 50 millones de pesos.

Premios secos de 30 millones de pesos.

Premios secos de 20 millones de pesos.

Premios secos de 10 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y coincidencias parciales.

Gracias a este esquema, cada sorteo distribuye múltiples premios entre los billetes participantes.

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

La dinámica consiste en adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie específica. El objetivo es acertar exactamente la combinación anunciada durante el sorteo oficial.

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Los billetes pueden comprarse completos o por fracciones, una modalidad que permite participar con diferentes niveles de inversión. Asimismo, se comercializan a través de distribuidores autorizados, loteros tradicionales y puntos de venta habilitados en distintas zonas del territorio nacional.

Antes de finalizar la compra, se recomienda verificar que la información impresa sea legible y corresponda a una emisión oficial.



¿Cómo reclamar un premio?

Las personas favorecidas deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este constituye el único documento válido para acreditar la titularidad del premio.

Generalmente, para iniciar el proceso de cobro se requiere:



Presentar el billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios o documentos adicionales cuando se trate de premios de alto valor.

Los premios menores suelen reclamarse a través de distribuidores autorizados, mientras que los montos más elevados deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los premios obtenidos en loterías están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, incluyendo las retenciones aplicables por concepto de ganancias ocasionales.

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Las autoridades también recuerdan que existe un plazo legal para reclamar los premios. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co