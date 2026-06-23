Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy 23 de junio de 2026: números ganadores

La noche de este martes 23 de junio de 2026 marca una nueva jornada para dos de los sorteos más tradicionales de Colombia: la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería del Huila. Como ocurre cada semana, miles de personas siguen de cerca la transmisión oficial para conocer los resultados y verificar si sus billetes coinciden con los números favorecidos en los premios mayores y demás categorías de premiación.



Ambas loterías cuentan con una amplia trayectoria dentro de los juegos de suerte y azar del país y desarrollan sus sorteos bajo los controles establecidos por las autoridades competentes. Una vez concluyen las extracciones, los resultados son publicados a través de los canales oficiales para consulta de todos los participantes.

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Las entidades organizadoras recomiendan conservar los billetes en buen estado y verificar la información únicamente mediante fuentes autorizadas para evitar errores durante cualquier eventual proceso de reclamación.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este martes:



Premio Mayor: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Serie: [POR DEFINIR]

Además del premio principal, la lotería contempla diferentes categorías complementarias y aproximaciones que forman parte de su plan de premios.



Resultados de la Lotería del Huila

Tras la realización del sorteo oficial, estos son los resultados de la jornada:



Premio Mayor: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Serie: [POR DEFINIR]

Las personas que adquirieron billetes para esta edición deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos elementos son determinantes para identificar posibles premios.



¿Cómo funcionan estas loterías?

Tanto la Lotería de la Cruz Roja como la Lotería del Huila operan mediante la venta de billetes numerados que incluyen una serie específica. El objetivo consiste en acertar exactamente la combinación anunciada durante el sorteo oficial.

Los billetes pueden adquirirse completos o por fracciones, una modalidad que permite participar con diferentes niveles de inversión. Los sorteos se realizan semanalmente y cuentan con mecanismos de supervisión diseñados para garantizar la transparencia de cada extracción.



¿Cómo reclamar un premio?

Las personas favorecidas deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el único soporte válido para validar cualquier premio.



Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos para premios de alta cuantía.

En premios menores, el trámite suele realizarse a través de distribuidores autorizados o puntos de venta habilitados. Para montos más elevados, el proceso debe adelantarse directamente ante la entidad correspondiente o sus representantes autorizados.



Asimismo, los premios obtenidos en loterías están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, incluyendo las retenciones aplicables por ganancias ocasionales.

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Una vez publicados los números oficiales, se recomienda verificar cuidadosamente el billete y contrastar la información con los resultados divulgados por las entidades organizadoras. También es aconsejable evitar compartir fotografías completas de los billetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de proteger la información del documento.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co