Resultados de la Lotería del Huila hoy 23 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Lotería del Huila realiza este martes 23 de junio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, una jornada que concentra la atención de miles de personas que siguen de cerca la transmisión oficial para conocer el número favorecido del premio mayor y las demás categorías contempladas dentro del plan de premios.

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Como cada semana, la entidad encargada del sorteo desarrolla el proceso bajo los mecanismos de control y supervisión establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia. Una vez concluye la extracción, los resultados oficiales son divulgados a través de los canales autorizados para que los participantes puedan verificar sus billetes.

Resultados de la Lotería del Huila del 23 de junio de 2026

Tras finalizar el sorteo correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: [POR DEFINIR]

Serie: [POR DEFINIR]



Las personas que adquirieron billetes para esta edición deben revisar cuidadosamente tanto el número como la serie, ya que ambos datos son fundamentales para determinar si el billete resulta favorecido dentro de las distintas categorías de premiación.

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Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila cuenta con una estructura de premios encabezada por un premio mayor multimillonario y diferentes sorteos complementarios que amplían las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico.

Entre las categorías que habitualmente conforman el plan de premios se encuentran:



Premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Premios secos de diferentes cuantías.

Premios especiales adicionales.

Incentivos complementarios para diversas combinaciones.

La distribución de estos premios permite que cada sorteo beneficie a varios participantes más allá del ganador principal de la jornada.

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¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que contiene una combinación numérica de cuatro cifras y una serie específica. El objetivo consiste en acertar exactamente los datos anunciados durante el sorteo oficial.

Los billetes pueden adquirirse completos o por fracciones, dependiendo de las preferencias de cada persona. Asimismo, se encuentran disponibles a través de loteros tradicionales, distribuidores autorizados y puntos de venta habilitados en distintas regiones del país.

Antes de realizar la compra, se recomienda verificar que el billete corresponda a una emisión oficial y que los datos impresos sean claramente legibles.

Horario del sorteo y divulgación de resultados

La Lotería del Huila realiza sus sorteos cada martes en horario nocturno. Durante la jornada, la entidad desarrolla la extracción de las balotas bajo procedimientos diseñados para garantizar la transparencia del proceso.

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Una vez concluye el sorteo, los resultados son publicados mediante los canales oficiales para que los participantes puedan consultar la información y verificar sus billetes.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten favorecidos deben conservar el billete original, ya que este constituye el documento indispensable para validar cualquier reclamación.

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Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Presentar el billete original en buen estado.

Acreditar la identidad mediante un documento vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor valor.

Dependiendo de la cuantía del premio, el trámite puede efectuarse en puntos autorizados o directamente ante la entidad operadora.

Además, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia, por lo que el valor final entregado puede variar de acuerdo con las retenciones aplicables.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co