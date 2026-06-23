Resultado de Caribeña Noche hoy 23 de junio de 2026: número ganador del último sorteo

La Caribeña Noche realiza este martes 23 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos, manteniendo la atención de miles de personas que diariamente participan en este tradicional juego de suerte y azar. Como ocurre cada noche, los resultados oficiales son esperados por quienes buscan confirmar si las cifras seleccionadas coinciden con la combinación favorecida durante la extracción.



Este sorteo se ha consolidado como una de las modalidades de chance más reconocidas en la región Caribe y en otras zonas del país, gracias a su frecuencia diaria y a las diferentes alternativas de juego que ofrece a los participantes. Una vez finaliza el proceso oficial, los números ganadores son divulgados a través de los canales autorizados para consulta pública.

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Las autoridades recomiendan conservar el comprobante de la apuesta y verificar los resultados únicamente mediante medios oficiales para evitar errores o información incorrecta.

Resultados de Caribeña Noche del 23 de junio de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo realizado este martes:



Número ganador: [POR DEFINIR]

[POR DEFINIR] Quinta cifra: [POR DEFINIR]

Las personas que participaron en la jornada deben revisar cuidadosamente la información registrada en sus tiquetes para determinar si obtuvieron algún premio de acuerdo con la modalidad elegida.



¿Cómo se juega Caribeña Noche?

La mecánica de Caribeña Noche consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999. Adicionalmente, el sorteo incluye una quinta cifra que complementa el resultado principal y que forma parte de algunas modalidades de premiación.



Los participantes pueden elegir libremente los números de su preferencia o utilizar las opciones disponibles en los puntos autorizados de venta. Esta flexibilidad ha contribuido a que el sorteo mantenga una amplia participación en diferentes regiones del país.

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Modalidades disponibles en Caribeña Noche

El juego ofrece diversas alternativas para quienes desean participar:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Quinta cifra.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación y permite ajustar la apuesta según las preferencias de cada participante.

Caribeña Noche permite realizar jugadas desde los $500 pesos. Los tiquetes pueden adquirirse en establecimientos autorizados por los operadores de juegos de suerte y azar, donde se genera el comprobante oficial que respalda la participación en el sorteo.

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Antes de retirarse del punto de venta, es recomendable verificar que los datos impresos correspondan correctamente a la apuesta realizada, incluyendo el número seleccionado, el valor jugado y la fecha del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Para iniciar cualquier proceso de cobro es indispensable conservar el tiquete original en buen estado. Este documento constituye la prueba principal de participación y debe presentarse al momento de reclamar un premio.

Generalmente, los requisitos incluyen:



Tiquete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Documentación adicional cuando el monto del premio así lo requiera.

En premios de mayor valor, los operadores pueden solicitar formularios de validación, certificaciones bancarias y otros documentos establecidos por la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Asimismo, se recomienda evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o plataformas de mensajería, ya que esta práctica podría generar inconvenientes relacionados con la seguridad de la información.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co