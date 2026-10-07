Resultado del Chontico Noche del miércoles 7 de octubre de 2026: números ganadores

El Chontico Noche es un juego de chance de reconocimiento en el Valle del Cauca y en diversas regiones de Colombia, vinculado a la tradición del chontaduro. El sorteo se realiza a través del Canal Telepacífico en los siguientes horarios: de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m., y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.

Cómo se juega

Para participar, la persona selecciona una combinación de números según la modalidad de su preferencia. El precio del tiquete parte desde un valor mínimo de $500 y permite un monto máximo de $10.000 por apuesta. Las modalidades de juego disponibles son:



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar los cuatro números en el orden exacto de extracción.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar con las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

Combinado de tres cifras: requiere acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: concentra la apuesta en las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra.

Desde el año 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, un número adicional que acompaña el resultado principal y permite acceder a incentivos cuando coincide con determinadas apuestas. Además del Chontico Noche tradicional, existen opciones como el Chontico Día y el Super Chontico Noche, que se juega los jueves en horario nocturno.



Resultado del Chontico Noche del 7 de octubre de 2026 y lista de extracción

El resultado del sorteo 5812 del Chontico Noche del 7 de octubre de 2026 se publica tras la extracción de las balotas en la televisión:



Número ganador:

Dos cifras del final:

Tres cifras del final:

Balota número cinco:

Sorteo: 5812

En qué puntos se puede jugar

La compra de los tiquetes se realiza de forma presencial en los puntos autorizados y en los puntos de venta de la red de comercialización. Asimismo, los apostadores pueden hacer seguimiento a los resultados a través de la aplicación móvil oficial y del boletín digital de suscripción.

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Cómo ganar y reclamar el premio

Se obtiene premio cuando los números del tiquete coinciden con las cifras del sorteo oficial según la modalidad seleccionada. Para cobrar el valor obtenido, la persona debe dirigirse a un punto autorizado con la siguiente documentación básica:



Tiquete original correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

El procedimiento exige requisitos de documentación adicionales según el monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: se entregan con la presentación de la documentación básica de identificación.

Premios entre 48 y 181 UVT: requieren diligenciar el formato SIPLAFT entregado en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: exigen adjuntar una certificación bancaria vigente. En este caso, el desembolso se efectúa por transferencia bancaria en un plazo de hasta ocho días hábiles.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.