Resultados de Super Astro Luna hoy, martes 2 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Miles de jugadores en Colombia permanecen atentos este martes 2 de junio de 2026 a una nueva edición de Super Astro Luna, uno de los juegos de azar más populares del país gracias a su dinámica que combina números y signos zodiacales.



Como ocurre cada noche, los apostadores siguen la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y verificar si su apuesta resulta favorecida. Este sorteo se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes buscan poner a prueba su suerte con una modalidad diferente a la de las loterías tradicionales.

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Resultados de Super Astro Luna hoy, 2 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos son los resultados correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Signo zodiacal: XXXXX

Los resultados oficiales son publicados minutos después de la transmisión a través de los canales autorizados y las plataformas oficiales habilitadas para este juego.

¿Cómo se juega Super Astro Luna?

La mecánica de Super Astro Luna es sencilla. Los participantes deben seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y elegir uno de los doce signos del zodiaco disponibles.



Los signos que participan en el sorteo son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

También existe la posibilidad de realizar una apuesta automática, en la que el sistema asigna aleatoriamente tanto el número como el signo zodiacal.



¿Cuál es el plan de premios de Super Astro Luna?

El atractivo de este juego radica en las diferentes categorías de premios que ofrece dependiendo del nivel de acierto alcanzado por el jugador.

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Entre las modalidades de pago se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

Tres cifras y signo zodiacal: paga 1.000 veces el valor de la apuesta.

Dos cifras y signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Gracias a este esquema, incluso apuestas de bajo valor pueden traducirse en premios significativos para quienes logran acertar la combinación sorteada.

Horario del sorteo de Super Astro Luna

Super Astro Luna se juega todos los días en horario nocturno. La transmisión oficial se realiza aproximadamente a las 10:40 de la noche, permitiendo que miles de colombianos conozcan los resultados en tiempo real.

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La información oficial también se divulga posteriormente a través de medios autorizados y operadores habilitados por Coljuegos.

¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que este constituye el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Para realizar el proceso de cobro generalmente se requiere:



Presentar el comprobante original de la apuesta.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales en caso de premios de alto valor.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben tramitarse directamente ante las entidades operadoras correspondientes.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana.

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Las autoridades recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales oficiales para evitar errores o posibles fraudes. También aconsejan revisar cuidadosamente los datos impresos en el tiquete antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co