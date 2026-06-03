¿Buscando trabajo en Bogotá? Abren nueva convocatoria de empleo con cerca de 6.000 vacantes

La Agencia Distrital de Empleo, en articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, abrió una convocatoria de empleo que busca conectar a ciudadanos en búsqueda de empleo con empresas que requieren personal en diferentes áreas. En esta ocasión, la oferta disponible asciende a 5.906 puestos de trabajo, con opciones para perfiles profesionales, técnicos, tecnólogos, bachilleres e incluso personas sin formación académica formal.

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Según la información divulgada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la convocatoria también incluye vacantes destinadas a población priorizada, como jóvenes, mujeres, personas mayores de 50 años y personas con discapacidad. Asimismo, se reportan oportunidades en sectores operativos, administrativos, tecnológicos y de servicios.

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Hay vacantes en Bogotá para diferentes niveles educativos

Dentro de la oferta laboral se encuentran oportunidades dirigidas a candidatos con diversas trayectorias académicas. Según la información suministrada por las entidades distritales, una parte importante de las vacantes está enfocada en profesionales universitarios, técnicos, tecnólogos y bachilleres. Las vacantes están distribuidas según el nivel de formación académica de la siguiente manera:



237 vacantes dirigidas a personas con formación universitaria.

vacantes dirigidas a personas con formación universitaria. 214 vacantes para técnicos profesionales.

vacantes para técnicos profesionales. 149 vacantes para bachilleres.

vacantes para bachilleres. 80 vacantes para tecnólogos.

vacantes para tecnólogos. 107 vacantes que no requieren ningún nivel educativo específico.

Esta clasificación permite que personas con diferentes trayectorias educativas puedan acceder a oportunidades laborales formales.



Oportunidades para ganar hasta dos salarios mínimos

Dentro de la oferta laboral, la Agencia de Empleo identifica distintos rangos salariales, organizados de la siguiente manera:



419 vacantes con remuneración entre uno y dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

146 vacantes con ingresos aproximados entre dos y cuatro salarios mínimos mensuales.

Un grupo adicional de cargos especializados, principalmente en áreas técnicas e ingenierías, con salarios que pueden oscilar entre cuatro y seis salarios mínimos mensuales.

Estos rangos reflejan la diversidad de perfiles solicitados por las empresas vinculadas a la convocatoria. En cuanto a los requisitos de experiencia, la convocatoria contempla diferentes escenarios:



294 vacantes no exigen experiencia previa.

274 vacantes requieren aproximadamente seis meses de experiencia laboral.

Esto amplía el acceso para personas que buscan su primer empleo o que desean reingresar al mercado laboral después de un periodo de inactividad.



Cargos con mayor demanda en esta convocatoria

Entre los perfiles con mayor número de vacantes se encuentran los siguientes:



Asistente administrativo con manejo de herramientas como SIGO y Excel

Técnico en gasodomésticos con motocicleta

Técnico de refrigeración con motocicleta

Técnico reparador con motocicleta

Desarrollador de software backend

Ingeniero electromecánico

Controlador de operación ferroviaria

Ayudante de obra

Operador de contact center

Médico general

Estos cargos se concentran en áreas técnicas, operativas, de salud y tecnología, reflejando la diversidad de sectores económicos participantes.



¿Cómo postularse a ofertas de empleo?

El procedimiento para aplicar a las vacantes se realiza de manera virtual. Las personas interesadas deben seguir estos pasos:



Ingresar al portal www.serviciodeempleo.gov.co

Registrarse en la plataforma.

Diligenciar o actualizar la hoja de vida.

Consultar las vacantes disponibles dentro de la estrategia 'Talento Capital'.

Postularse a los cargos que se ajusten al perfil laboral.

Una vez realizada la postulación, algunas hojas de vida pueden ser remitidas directamente a las empresas si cumplen con los requisitos establecidos.



Además del proceso virtual, la Agencia Distrital de Empleo cuenta con atención presencial en su sede ubicada en la carrera 13 # 27-00, local 12. Allí se ofrece acompañamiento para el registro de hojas de vida, orientación laboral y fortalecimiento de habilidades blandas como comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. La atención se realiza de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co