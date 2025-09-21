En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ASONADA EN HUILA
VENEZUELA
GAZA
JORGE HERNANDO URIBE
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 20 de septiembre de 2025: revise su boleto

Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 20 de septiembre de 2025: revise su boleto

Baloto y Revancha cuenta con tres sorteos semanales, lunes, miércoles y sábado. Le contamos los resultados del sorteo 2555 de este 20 de septiembre de 2025.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de sept, 2025
Comparta en:
Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 20 de septiembre de 2025: los números ganadores
Resultados Baloto y Revancha último sorteo miércoles 17 de septiembre de 2025: revise su billete. -
Getty Images/ Pixabay/ Baloto

Publicidad

Publicidad

Publicidad