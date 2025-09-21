Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 20 de septiembre de 2025: revise su boleto

El pasado sábado 20 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2555 del Baloto y su modalidad adicional, la Revancha. Miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados, con la esperanza de convertirse en los próximos millonarios del país. Si usted participó en este sorteo, es momento de revisar su boleto y verificar si la suerte estuvo de su lado en alguno de los premios.

Aunque en esta ocasión no hubo ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades, sí se entregaron múltiples premios secundarios. Por ejemplo, en Baloto, tres personas acertaron 4 números más la superbalota y recibieron cerca de $2.8 millones cada una.



Resultados Baloto y Revancha de hoy, 20 de septiembre de 2025

Baloto

Números ganadores: 08, 11, 16, 30, 40

08, 11, 16, 30, 40 Superbalota: 06

06 Premio acumulado: $20.600 millones

Tabla de premios del sorteo Baloto – 20 de septiembre de 2025

Aciertos Premio Total Ganadores Premio por Ganador 5 + Superbalota $0 0 $0 5 $0 0 $0 4 + Superbalota $8.495.850 3 $2.831.950 4 $9.291.000 57 $163.000 3 + Superbalota $8.056.250 125 $64.450 3 $26.276.250 1.911 $13.750 2 + Superbalota $20.958.300 1.606 $13.050 0 + Superbalota $111.882.000 18.647 $6.000

Revancha

Números ganadores: 12, 24, 29, 39, 42

12, 24, 29, 39, 42 Superbalota: 08

08 Premio acumulado: $4.000 millones

Tabla de premios del sorteo Revancha – 20 de septiembre de 2025

Aciertos Premio Total Ganadores Premio por Ganador 5 + Superbalota $0 0 $0 5 $0 0 $0 4 + Superbalota $3.940.400 4 $985.100 4 $4.311.200 68 $63.400 3 + Superbalota $3.736.350 207 $18.050 3 $12.220.000 2.600 $4.700 2 + Superbalota $9.783.600 2.104 $4.650 0 + Superbalota $61.485.000 20.495 $3.000

¿Cómo se juega Baloto y Revancha?

La mecánica de participación es sencilla: el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, y una "superbalota" entre el 1 y el 16. Si desea participar en el juego adicional Revancha, que se juega con las mismas condiciones, debe pagar un valor extra y podrá acceder a un segundo sorteo con otra oportunidad de ganar.

Cada juego es independiente, lo que significa que los resultados de Baloto no afectan a los de Revancha, y viceversa. Es posible ganar en uno y no en el otro, incluso si se juega con la misma combinación de números. El costo por participar en Baloto es de $6.000. Si el jugador decide incluir la Revancha, deberá pagar $3.000 adicionales, para un total de $9.000, tarifa que cubre ambos sorteos en una sola jugada.



¿Cómo reclamar un premio de Baloto o Revancha?

Reclamar un premio depende del monto ganado. El proceso está regulado por el Operador Nacional de Juegos y se divide en dos categorías:



Premios menores a 182 UVT (aproximadamente $9.063.418 en 2025)

Dónde reclamar: en puntos autorizados como SuRed o SuperGIROS.

Documentos requeridos:

Tiquete original (impreso si fue comprado en línea). Documento de identidad válido. Premios mayores a 182 UVT

Dónde reclamar: en sucursales fiduciarias autorizadas.

Proceso:

Llamar al número (601) 7426861, extensión 72749. Agendar cita en la Fiduciaria de Occidente (Bogotá) u otras oficinas en Cali, Medellín, Barranquilla o Bucaramanga. Presentar tiquete original, documento de identidad y formulario de solicitud de pago.

Los premios deben reclamarse dentro de los 365 días siguientes al sorteo. De lo contrario, el dinero será transferido al sector salud, según la Ley 1393 de 2010. De otro lado, Baloto y Revancha ofrecen múltiples formas de ganar, dependiendo de la cantidad de aciertos:



Aciertos Premio aproximado 5 + Superbalota Premio mayor acumulado 5 Premio alto 4 + Superbalota Medio millón a varios millones 4 Premio medio 3 + Superbalota Premio menor 3 Bono 2 + Superbalota Reembolso parcial 0 + Superbalota Reembolso mínimo

Los premios se distribuyen de forma paramutual, es decir, se dividen entre los ganadores de cada categoría.



Otros juegos similares al Baloto y Revancha

Aunque Baloto y Revancha son ampliamente reconocidos, existen otras opciones para quienes prefieren juegos con diferentes dinámicas o precios más accesibles. Uno de ellos es MiLoto, cuyo valor por jugada es de $4.000. En este caso, se seleccionan cinco números entre el 1 y el 39. Este juego realiza sorteos cuatro veces por semana: lunes, martes, jueves y viernes, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan más frecuencia en los resultados.



Otra alternativa es ColorLoto, que tiene un costo de participación de $5.000. En este caso, los jugadores eligen combinaciones de colores (amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro) junto con números del 1 al 7. No se pueden repetir combinaciones y los sorteos se hacen los lunes y jueves.



Recomendaciones para jugadores

Verifique siempre que su tiquete esté en buen estado, ya que es el único soporte válido para hacer un reclamo.

No comparta los datos de su jugada en redes sociales o con personas desconocidas.

Si juega en línea, asegúrese de que sea a través de plataformas autorizadas por Coljuegos.

Considere conservar copias del tiquete o comprobante digital hasta confirmar el resultado oficial.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL