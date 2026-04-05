Resultados Caribeña Día último sorteo del domingo 5 de abril de 2026: números ganadores

Este domingo 5 de abril de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen con atención el sorteo diario de Caribeña Día, el chance que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La expectativa se centra en conocer la combinación ganadora y la quinta cifra, que puede incrementar el valor del premio si coincide exactamente con el boleto adquirido.



El sorteo se realiza a las 2:30 p.m. y se transmite en vivo a través de los canales oficiales y plataformas digitales habilitadas. La transmisión permite a los jugadores seguir todo el proceso en tiempo real, desde la manipulación de las baloteras hasta la extracción de los números ganadores, garantizando transparencia y confiabilidad en cada fase de la jornada.



Resultados Caribeña Día 5 de abril de 2026

El sorteo se lleva a cabo bajo la supervisión de notarios y delegados autorizados, asegurando que cada número cumpla con los estándares legales del juego.



Número ganador: 9846

Quinta cifra: 0

Los apostadores deben conservar sus tiquetes en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que el comprobante es el único documento válido para reclamar premios. La coincidencia exacta del número de cuatro cifras y la quinta cifra define el monto final del premio, que varía según la modalidad seleccionada por el jugador.



¿Cómo jugar Caribeña Día?

Participar es sencillo. Los jugadores eligen un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y adquieren su tiquete en puntos autorizados, como tiendas de barrio, droguerías, papelerías y supermercados, así como mediante plataformas digitales habilitadas. Las apuestas pueden oscilar entre $500 y $10.000 pesos colombianos.

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Entre las principales modalidades del juego se incluyen:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo y combinado: coincidencia exacta de las tres últimas cifras o en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

¿Cómo reclamar los premios?

El procedimiento para reclamar los premios depende del monto obtenido:



Para premios menores a 48 UVT, el cobro se realiza presentando el tiquete original y documento de identidad en el punto de venta.

Para premios entre 48 y 181 UVT, se solicita diligenciar el formulario SIPLAFT.

Para premios superiores a 182 UVT, se requiere certificación bancaria vigente, y los pagos mayores se efectúan generalmente mediante transferencia electrónica, dentro de un plazo de ocho días hábiles.

Con el sorteo de hoy, Caribeña Día mantiene su posición como una de las apuestas más populares del país, ofreciendo a miles de colombianos la oportunidad de cambiar su suerte con un solo número y la quinta balota. La ilusión de acertar sigue viva entre los jugadores, quienes esperan que su combinación resulte favorecida en esta jornada de azar diario.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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