Resultados Caribeña Día, último sorteo del miércoles de julio de 2026: números ganadores

Este miércoles 29 de julio de 2026, miles de ciudadanos acuden a las principales redes de servicios autorizadas con la firme esperanza de acertar en el sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances diurnos con mayor arraigo, tradición y estabilidad dentro del sistema de apuestas permanentes en el país.



Número Ganador Caribeña Día

El resultado oficial del sorteo de la tarde de hoy, miércoles 29 de julio, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta Balota:

(Nota: Este espacio se actualizará con los datos oficiales tan pronto como finalice el sorteo de las 2:30 p. m. y el operador emita el boletín definitivo de ganadores).

Funcionamiento del sorteo

El sistema técnico del juego es transparente y directo. Durante la transmisión oficial, y ante la presencia de las autoridades de control, se seleccionan los números mediante urnas provistas de balotas numeradas del 0 al 9. La combinación obtenida en el orden exacto dictamina el premio mayor. Adicionalmente, se extrae la llamada "quinta balota", una cifra complementaria que los operadores aprovechan para activar dinámicas especiales, acumular incentivos o habilitar planes de doble chance.



¿Cuándo juega y por dónde se pueden ver los resultados?

La constancia es una de las mayores fortalezas de la Caribeña Día. El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (los resultados quedan plenamente validados en el sistema de la red hacia las 4:00 p. m.). Los domingos y días festivos mantiene su emisión habitual en horarios vespertinos similares para garantizar la continuidad del juego.

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La transmisión oficial en vivo se realiza a través de las pantallas del canal regional Telecaribe. En caso de no poder sintonizar la señal televisiva, los canales digitales de los concesionarios autorizados y los principales portales de loterías del país actualizan los resultados en tiempo real para una consulta inmediata.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

A diferencia de las loterías convencionales, que imponen el valor fijo de una fracción o billete preimpreso, el chance ofrece absoluta adaptabilidad al bolsillo del apostador:



Mecánica: El jugador selecciona libremente un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999).

El jugador selecciona libremente un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999). Flexibilidad de costo: Es posible sellar jugadas desde montos muy accesibles, comenzando habitualmente en los $500 pesos (más el IVA legal correspondiente).

Es posible sellar jugadas desde montos muy accesibles, comenzando habitualmente en los (más el IVA legal correspondiente). Modalidades de apuesta: Se puede jugar en la modalidad de "directo" (acertar las cuatro cifras en el orden exacto), "combinado" (las mismas cifras en cualquier orden), o apostar a aciertos parciales como las tres primeras, las tres últimas, o las dos últimas cifras ("pata").

Plan de premios y retenciones por ley

El esquema de retribución económica en el chance colombiano está unificado bajo los lineamientos de la Ley 643 de 2001:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado.

Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado.

Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado.

Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Guía legal para reclamar el premio

Si su combinación resulta favorecida en el sorteo de este miércoles 29 de julio, es indispensable cumplir con los siguientes requisitos legales para efectuar el cobro de forma exitosa:



Estado del tiquete: El formulario original de apuestas es el único soporte legal válido. Debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas, roturas ni daños por humedad.

El formulario original de apuestas es el único soporte legal válido. Debe presentarse en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas, roturas ni daños por humedad. Premios menores: Si la cuantía total es inferior a 48 UVT (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede reclamarlo de inmediato en cualquier punto físico de la red autorizada presentando su cédula de ciudadanía original.

Si la cuantía total es inferior a (aproximadamente $2.513.000 pesos colombianos), puede reclamarlo de inmediato en cualquier punto físico de la red autorizada presentando su cédula de ciudadanía original. Premios mayores: Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se requerirá diligenciar el formulario de control de lavado de activos ( SIPLAFT ) y se aplicará una retención del 20% por concepto del impuesto a las ganancias ocasionales .

Si el monto supera la barrera de las 48 UVT, el trámite debe gestionarse directamente en las oficinas principales del concesionario. Allí se requerirá diligenciar el formulario de control de lavado de activos ( ) y se aplicará una retención del . Caducidad: El derecho a cobrar cualquier premio de chance expira exactamente a un año calendario contado a partir de la fecha del sorteo. Si no se reclama a tiempo, los recursos pasan por ley de forma definitiva al sector salud.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.