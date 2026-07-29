Resultados Dorado Mañana, último sorteo hoy 29 de julio de 2026: números ganadores

La jornada matutina de media semana se viste de expectativa para miles de ciudadanos y apostadores habituales en la región central del país. Como es tradición, el reconocido sorteo del Dorado Mañana ha llevado a cabo su juego correspondiente a este miércoles 29 de julio de 2026. Respaldado por su sólida reputación de transparencia y dinamismo, este chance continúa posicionado como una de las opciones predilectas de la ciudadanía para tentar a la suerte en las primeras horas del día.



Resultado Dorado Mañana: Miércoles 29 de julio

A continuación, se habilita el espacio oficial de la redacción para la publicación del número ganador tan pronto como la mesa de control valide las actas del escrutinio:

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Número Ganador: 1 - 6 - 7 - 1

Quinta balota: 9

(Nota: Las cifras anteriores serán actualizadas en tiempo real en cuanto los organismos reguladores emitan el boletín oficial de la fecha).



Historia y funcionamiento

El Dorado Mañana se ha afianzado a lo largo de los años como una marca insignia dentro del ecosistema de juegos de suerte y azar en Cundinamarca y Bogotá. Nació con el propósito de descentralizar la oferta de apuestas nocturnas tradicionales, brindando una alternativa ágil en la franja matutina.

Su funcionamiento operativo utiliza un moderno sistema neumático de extracción automatizada de balotas numeradas del 0 al 9. Cada proceso cuenta con la estricta auditoría de delegados de las autoridades locales y la Secretaría de Gobierno, garantizando que los resultados sean producto absoluto del azar y protegiendo los aportes directos que este juego genera para el sistema de salud pública.



El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado puntualmente entre las 10:55 a. m. y las 11:00 a. m.. Los apostadores pueden seguir la transmisión oficial en vivo a través de la señal del Canal Uno, además de consultar las plataformas digitales de la red Paga Todo y los puntos de venta físicos distribuidos en todo el territorio.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

A diferencia de los billetes de lotería tradicionales, el chance otorga plena libertad al apostador para configurar su jugada:



Elección de números: El jugador elige libremente una combinación de cuatro cifras .

El jugador elige libremente una combinación de . Flexibilidad de presupuesto: Es posible realizar apuestas desde montos accesibles, generalmente a partir de $500 o $1.000 pesos colombianos (valor neto más el IVA correspondiente).

Es posible realizar apuestas desde montos accesibles, generalmente a partir de (valor neto más el IVA correspondiente). Modalidades: Se puede apostar en modalidad Directa (acertar en el orden exacto) o Combinada (acertar las mismas cifras en cualquier orden).

Plan de premios

La estructura de premios premia al ganador en proporción al monto apostado de la siguiente manera:



4 cifras directo: Otorga 4.500 veces el valor apostado.

Otorga el valor apostado. 4 cifras combinado: Retribuye 208 veces lo invertido.

Retribuye lo invertido. 3 cifras directo: Paga 400 veces la apuesta.

Paga la apuesta. 3 cifras combinado: Paga 83 veces lo apostado.

Paga lo apostado. 2 cifras (Pata): Entrega 50 veces el valor jugado.

Entrega el valor jugado. 1 cifra (Uña): Retribuye 5 veces lo apostado.

¿Qué hacer si resulta ganador?

Para hacer efectivo el cobro del premio, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos exigidos por la ley:



Conservar el tiquete: Presentar el formulario original de apuesta en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que alteren el código de barras de seguridad.

Presentar el formulario original de apuesta en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras ni roturas que alteren el código de barras de seguridad. Documentación: Acudir a un punto de red autorizado con la cédula de ciudadanía original y una fotocopia legible.

Acudir a un punto de red autorizado con la y una fotocopia legible. Retención de impuestos: Conforme a la legislación tributaria colombiana para 2026, los premios que superen las 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20% por ganancias ocasionales.

Conforme a la legislación tributaria colombiana para 2026, los premios que superen las están sujetos a una retención en la fuente del por ganancias ocasionales. Plazo de caducidad: El derecho a reclamar el premio caduca tras cumplirse un año calendario desde la realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.