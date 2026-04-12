Resultados Chontico Día hoy, domingo 12 de abril de 2026: números ganadores

En esta jornada, el sorteo de Chontico Día se lleva a cabo en su horario habitual de la 1:00 p.m., permitiendo a los apostadores conocer rápidamente si su número resulta premiado. Este juego, ampliamente reconocido en regiones como Valle del Cauca y Cundinamarca, se caracteriza por su facilidad de participación y múltiples modalidades de apuesta.



Como es habitual, los resultados se publican a través de canales oficiales y puntos autorizados, donde los jugadores pueden verificar la información una vez finaliza el sorteo. Las autoridades recomiendan validar siempre los números en fuentes confiables antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



Resultados Chontico Día, domingo 12 de abril de 2026

Tras la realización del sorteo de este domingo, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir

Se aconseja a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar los datos con la información oficial disponible.



¿Cómo se juega el Chontico Día?

El mecanismo de este juego consiste en elegir un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos autorizados como tiendas, supermercados, droguerías o plataformas digitales habilitadas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El monto mínimo de apuesta es de $500, lo que permite la participación de un amplio número de jugadores. Además, el sistema ofrece la posibilidad de seleccionar el número manualmente o generarlo de forma automática.



Modalidades de premio del Chontico

Chontico ofrece diversas formas de ganar dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta realizada. Entre las principales modalidades se encuentran:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado

Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado

Tres cifras (combinado): paga $83 por cada peso apostado

Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado

Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado

Estas opciones amplían las probabilidades de obtener premios, incluso si no se acierta la combinación completa.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachones, enmendaduras o deterioro, ya que este documento es la única prueba válida.

Los premios menores a $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta. En cambio, los premios iguales o superiores a este valor deben gestionarse en puntos autorizados, como oficinas de operadores oficiales.



En estos casos, el ganador debe presentar su documento de identidad, diligenciar la información requerida en el reverso del tiquete y, en algunos casos, aportar documentos adicionales según el monto del premio.



El plazo para reclamar el dinero es de hasta un año desde la fecha del sorteo. Si este tiempo vence, se pierde el derecho al cobro, de acuerdo con la normativa vigente.

Publicidad

Con el sorteo de este domingo 12 de abril de 2026, Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más importantes del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que esperan acertar su número ganador cada día.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co