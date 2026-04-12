Resultados de La Caribeña Día hoy, domingo 12 de abril de 2026: números ganadores

En la jornada de hoy se realiza un nuevo sorteo de la Caribeña Día, modalidad que se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y que concentra la atención de jugadores en distintas regiones del país. La expectativa se mantiene hasta las 2:30 p. m., momento en el que se conoce el resultado oficial.



La transmisión del sorteo se lleva a cabo a través de canales autorizados y plataformas digitales, lo que permite a los participantes seguir en tiempo real la extracción de los números. Este proceso se desarrolla bajo supervisión, garantizando transparencia en cada una de sus etapas.



Resultados Caribeña Día, domingo 12 de abril de 2026

Una vez finaliza el sorteo, la entidad operadora publica los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente cada dígito y validar la información únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo se juega la Caribeña Día?

La Caribeña Día consiste en elegir un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta. El tiquete puede adquirirse en puntos autorizados como tiendas, supermercados, droguerías o plataformas digitales habilitadas.

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El objetivo principal es acertar el número en el orden exacto en que es anunciado durante el sorteo. No obstante, el juego ofrece diferentes modalidades que permiten ganar incluso con coincidencias parciales, lo que amplía las posibilidades de obtener algún premio.



Modalidades de premio

El juego cuenta con varias opciones de apuesta, entre las que se destacan:



Cuatro cifras directas (superpleno): acierto exacto en orden

Cuatro cifras combinadas: acierto en cualquier orden

Tres cifras: directas o combinadas

Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras

Una cifra (uña): coincidencia de la última cifra

Adicionalmente, el sorteo incluye la quinta cifra, una balota extra que puede otorgar premios adicionales dependiendo de la modalidad seleccionada por el jugador.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que cualquier alteración invalida el documento.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en los mismos puntos de venta autorizados. En el caso de montos mayores, el ganador debe acudir a oficinas autorizadas, presentar su documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad operadora.



También se recomienda no compartir información del tiquete en redes sociales y verificar siempre los resultados en fuentes oficiales para evitar posibles fraudes.



Con el sorteo de este domingo 12 de abril de 2026, la Caribeña Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más dinámicos del país, manteniendo la ilusión de miles de colombianos que participan diariamente con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

