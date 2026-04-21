Resultados Chontico Día hoy, martes 21 de abril de 2026: números ganadores

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de chance más jugados en Colombia. Este martes 21 de abril de 2026, miles de apostadores estuvieron pendientes del sorteo diario, que se ha consolidado por su fácil acceso y frecuencia.
Desde horas de la mañana, los jugadores esperan conocer la combinación ganadora de este sorteo que se realiza todos los días a la 1:00 p. m., con supervisión y transmisión a través de canales autorizados.
Resultado del Chontico Día hoy, martes 21 de abril de 2026
Tras finalizar el sorteo, estos fueron los números ganadores de la jornada:
- Número ganador: por definir
- Quinta cifra: por definir
Se recomienda a los participantes verificar los resultados únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.
¿Cómo jugar el Chontico Día?
El Chontico Día permite participar con un número de cuatro cifras, lo que abre múltiples posibilidades de combinación. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados o mediante plataformas digitales en todo el país.
Modalidades de juego y premios
Este chance ofrece varias formas de ganar, incluso sin acertar el número completo:
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- Una cifra (uña): acierto de la última cifra
- Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras
- Tres cifras (pleno): acierto exacto de tres cifras
- Tres cifras combinado: en cualquier orden
- Cuatro cifras (superpleno): acierto exacto
- Cuatro cifras combinado: en cualquier orden
Cada modalidad permite ajustar la apuesta según el nivel de riesgo.
¿Cómo reclamar un premio?
En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el comprobante de apuesta en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar el dinero. Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren verificación de identidad y cumplimiento de requisitos adicionales. Recuerde que los premios tienen un plazo límite para ser reclamados.
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El Chontico Día continúa consolidándose como una de las opciones favoritas del chance en Colombia, manteniendo la expectativa diaria entre miles de jugadores.
Paula Rozo
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