Resultados Chontico Día último sorteo hoy, jueves 2 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El jueves 2 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8206 del Chontico Día. Este juego se realiza todos los días a la 1:00 p. m., incluyendo domingos y días festivos. Su ejecución se mantiene constante en el calendario de sorteos nacionales.
La mecánica del sorteo Chontico Día consiste en la extracción de una secuencia numérica compuesta por cuatro cifras, dentro del intervalo que va desde el 0000 hasta el 9999. La selección se efectúa mediante un sistema que opera bajo principios de aleatoriedad. El número resultante se publica a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta habilitados.
El acceso a esta información permite a los participantes verificar los resultados de sus apuestas. La divulgación del número extraído forma parte del conjunto de procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del juego. Esta dinámica se enmarca dentro de las normas que regulan la operación del sistema de sorteos.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Cada jornada del Chontico Día se presenta en tiempo real mediante una transmisión que permite observar el desarrollo completo del sorteo. Esta emisión ofrece la posibilidad de seguir el proceso de extracción de cifras y verificar su ejecución conforme a lo establecido. En cada fase del procedimiento se aplican medidas de control que responden a las normas del sistema de juego. Una vez finalizado el sorteo, la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de su organización, publica el resultado. La información se distribuye por canales digitales, medios oficiales y puntos de venta habilitados, lo que facilita la consulta por parte de quienes participan.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6306
|01 de octubre del 2025
|9098
|Chontico Día
|8205
|01 de octubre del 2025
|0598
|Chontico Noche
|6305
|30 de septiembre del 2025
|3937
|Chontico Día
|8204
|30 de septiembre del 2025
|2618
|Chontico Noche
|6304
|29 de septiembre del 2025
|3501
|Chontico Día
|8203
|29 de septiembre del 2025
|7942
|Chontico Noche
|6303
|28 de septiembre del 2025
|8451
|Chontico Día
|8202
|28 de septiembre del 2025
|0832
|Chontico Noche
|6302
|27 de septiembre del 2025
|7382
|Chontico Día
|8201
|27 de septiembre del 2025
|3254
|Super Chontico Noche
|6301
|25 de septiembre del 2025
|2121
|Chontico Noche
|6300
|26 de septiembre del 2025
|8121
|Chontico Día
|8200
|26 de septiembre del 2025
|3828
|Chontico Noche
|6299
|25 de septiembre del 2025
|2307
|Chontico Día
|8199
|25 de septiembre del 2025
|4937
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL