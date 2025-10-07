Resultados Chontico Día último sorteo hoy, martes 7 de octubre de 2025: los números ganadores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Hoy se realiza el sorteo número 8211 del Chontico Día, uno de los juegos de azar más conocidos en el Valle del Cauca. Este sorteo se lleva a cabo todos los días a la 1:00 de la tarde, y puede seguirse en vivo a través del canal Telepacífico o por medio de plataformas digitales que difunden los resultados oficiales. La jornada de hoy mantiene la expectativa entre miles de jugadores que participan con la esperanza de acertar la combinación ganadora.
El Chontico Día se caracteriza por su formato sencillo. Cada jugador elige una serie de cuatro cifras, que pueden ser seleccionadas directamente o generadas de forma aleatoria por el sistema. Además de las cuatro cifras principales, el sorteo incluye una quinta cifra, conocida como “la quinta”, que corresponde a una modalidad adicional de juego. Esta estructura permite distintas formas de participación, desde apuestas directas hasta combinadas, lo que amplía las posibilidades de acierto.
La realización del sorteo se hace mediante un sistema de extracción numérica que utiliza tómbolas independientes, cada una con los dígitos del 0 al 9. El proceso se desarrolla en orden, y cada cifra es extraída de manera autónoma, lo que garantiza la aleatoriedad del resultado. Una vez finalizada la extracción, los números obtenidos se validan y se publican oficialmente para que los jugadores puedan verificar sus tiquetes.
Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:
Cada jornada del Chontico Día se transmite en tiempo real, lo que permite ver todo el desarrollo del sorteo. Durante la emisión, se puede seguir cómo se extraen las cifras y verificar que el proceso se realiza según lo establecido. En cada etapa se aplican controles que cumplen con las normas del sistema de juego. Al terminar el sorteo, la Lotería del Valle del Cauca, que es la entidad responsable de organizarlo, publica el número ganador. Esta información se comparte por canales digitales, medios oficiales y puntos de venta autorizados, para que los participantes puedan consultarla fácilmente.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|6313
|06 de octubre del 2025
|2703
|Chontico Día
|8210
|06 de octubre del 2025
|0861
|Super Chontico Noche
|6312
|05 de octubre del 2025
|8420
|Chontico Noche
|6311
|05 de octubre del 2025
|0557
|Chontico Día
|8209
|05 de octubre del 2025
|8172
|Chontico Noche
|6310
|04 de octubre del 2025
|0662
|Chontico Día
|8208
|04 de octubre del 2025
|5675
|Chontico Noche
|6308
|03 de octubre del 2025
|1558
|Chontico Día
|8207
|03 de octubre del 2025
|8639
|Chontico Noche
|6307
|02 de octubre del 2025
|8273
|Chontico Día
|8206
|02 de octubre del 2025
|3419
|Chontico Noche
|6306
|01 de octubre del 2025
|9098
|Chontico Día
|8205
|01 de octubre del 2025
|0598
|Chontico Noche
|6305
|30 de septiembre del 2025
|3937
|Chontico Día
|8204
|30 de septiembre del 2025
|2618
|Chontico Noche
|6304
|29 de septiembre del 2025
|3501
|Chontico Día
|8203
|29 de septiembre del 2025
|7942
|Chontico Noche
|6303
|28 de septiembre del 2025
|8451
|Chontico Día
|8202
|28 de septiembre del 2025
|0832
|Chontico Noche
|6302
|27 de septiembre del 2025
|7382
|Chontico Día
|8201
|27 de septiembre del 2025
|3254
Modalidades de premio
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:
Requisitos
En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL