Los resultados de Super Astro Sol ya fueron publicados este jueves 26 de noviembre de 2026, una jornada que volvió a reunir a miles de jugadores en todo el país alrededor de uno de los sorteos más populares de los juegos de azar en Colombia. Este juego, regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S.A., se caracteriza por combinar un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco, lo que permite acceder a premios de gran valor.



Resultado de Super Astro Sol de hoy, 26 de noviembre de 2026

El resultado ganador del más reciente sorteo de Super Astro Sol fue:



Número ganador:

Signo zodiacal:

Los apostadores deben verificar cuidadosamente la información registrada en su tiquete para comprobar si obtuvieron algún acierto en las categorías habilitadas por el juego. El orden de las cifras es fundamental, por lo que cualquier variación impide acceder al premio correspondiente.

Super Astro Sol es una de las dos modalidades de sorteo de Super Astro. La otra corresponde a Super Astro Luna. Ambos sorteos forman parte de un juego nacional que permite apostar a una combinación integrada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Para ganar, el número y el signo elegidos deben coincidir con el resultado oficial del sorteo seleccionado. A diferencia del chance tradicional, aquí no basta con acertar las cifras, pues también es necesario acertar el signo zodiacal según la categoría de premio a la que aspire el jugador.



Cómo se juega Super Astro

La dinámica es sencilla. El participante selecciona un número entre 0000 y 9999 y posteriormente escoge uno de los 12 signos zodiacales disponibles. Luego define el valor de la apuesta y elige si desea participar en el sorteo Sol o Luna. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $10.000, lo que permite que personas con distintos presupuestos participen en el juego. Además, existe la opción de jugar un mismo número con todos los signos del zodiaco para aumentar las probabilidades de obtener un premio.



Cuánto paga Super Astro Sol

Uno de los principales atractivos de Super Astro es su plan de premios. Según las reglas oficiales, los pagos se realizan de acuerdo con el nivel de acierto alcanzado y siempre exigen que las cifras coincidan en estricto orden. Las categorías vigentes son:



4 cifras más signo zodiacal: paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras más signo zodiacal: paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras más signo zodiacal: paga 100 veces lo apostado.

Esto significa que una apuesta de $1.000 con acierto de cuatro cifras y signo podría entregar un premio de hasta $42 millones antes de las retenciones aplicables. Los sorteos de Super Astro utilizan los 12 signos tradicionales del zodiaco:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Uno de estos signos acompaña diariamente al número ganador del sorteo y se convierte en un elemento clave para definir los premios del juego.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben conservar el comprobante original de la apuesta y verificar los resultados a través de los canales oficiales autorizados por el operador. El tiquete es el documento que acredita la participación en el sorteo y será requerido durante el proceso de pago. La recomendación para todos los participantes es revisar cuidadosamente las cifras y el signo zodiacal registrados en el comprobante antes de iniciar cualquier reclamación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL