Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, miércoles 6 de mayo de 2026: números ganadores

Durante la noche de este miércoles 6 de mayo de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Noche, uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Miles de apostadores permanecen atentos a la transmisión oficial con el objetivo de conocer los números ganadores y verificar si su apuesta resulta favorecida en esta jornada.



Este sorteo, operado por la red del Chontico, mantiene una alta participación diaria gracias a su mecánica sencilla y a la posibilidad de obtener premios en distintas modalidades. Su nombre, inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática de la región, refuerza su identidad local y su arraigo entre los jugadores.



Resultados Chontico Noche hoy, 6 de mayo de 2026

Número ganador :

: Quinta balota:

Desde la incorporación de la quinta balota, el juego amplía las opciones de ganar, ya que permite incrementar el valor de los premios si el jugador acierta este número adicional junto con la combinación principal.



¿Cómo funciona el Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece diversas modalidades de apuesta que dependen del número de cifras acertadas y del orden en el que coincidan. Los jugadores pueden elegir combinaciones de cuatro cifras y participar en categorías como:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las cifras sin importar el orden.

Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o “uña”: acertar solo la última cifra.

Esta variedad de opciones permite que más jugadores puedan acceder a premios, ajustando su apuesta según sus preferencias.



¿Cómo participar del Chontico Noche?

El Chontico Noche permite participar con montos accesibles, lo que lo convierte en una alternativa popular entre los apostadores:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esta flexibilidad facilita la participación diaria de un amplio número de jugadores en todo el país.



Requisitos para reclamar premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. Además, se debe presentar el documento de identidad original y una fotocopia legible.

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Dependiendo del monto ganado, pueden requerirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formato SIPLAFT en el punto de venta.

diligenciar formato SIPLAFT en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria reciente, y el pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más dinámicos del país, ofreciendo a sus jugadores múltiples oportunidades de ganar y manteniendo viva la expectativa cada noche con nuevos resultados.

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