Abelardo de la Espriella anuncia que "Colombia restaurará y fortalecerá su relación" con Israel

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció este miércoles que, cuando llegue a la Casa de Nariño, va a restablecer la relación de Colombia con el gobierno de Israel. Esto después de que hablara por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Gideon Sa'ar, quien lo felicitó por su victoria en las elecciones de segunda vuelta del pasado domingo 21 de junio.

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"Durante nuestra charla, el presidente electo reiteró su compromiso - el cual expresó también durante su campaña electoral - con una alianza entre Israel y Colombia que sea más fuerte que nunca. Por mi parte, también enfaticé nuestro firme deseo de consolidar esta alianza para el bienestar de ambos pueblos", aseguró Gideon Sa'ar en su cuenta de X

De la Espriella le respondió en la misma red social afirmando: "Gracias, mi querido amigo. Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme. Que Dios bendiga a nuestras dos naciones".



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