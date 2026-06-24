Resultados Caribeña Día, último sorteo hoy miércoles 24 de junio de 2026: números ganadores

El sorteo de La Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde y es transmitido en vivo a través de los canales autorizados. A continuación, le compartimos los resultados completos correspondientes a este miércoles 24 de junio de 2026, incluyendo la quinta cifra, que hace parte de la información oficial del sorteo.

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Resultados Caribeña Día último sorteo miércoles 24 de junio de 2026

Número ganador: XXXX

Quinta cifra: X

El boleto es el respaldo de la apuesta y el documento que se exige para comprobar el resultado, por lo que debe conservarse completo y sin alteraciones. La validación se realiza sobre toda la combinación registrada, ya que el pago del premio depende de que el número jugado coincida de manera exacta con el resultado oficial.



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En los juegos que incluyen quinta cifra, acertar ese número adicional puede aumentar el valor del premio según las condiciones establecidas para cada modalidad. En cualquier caso, el pago solo procede cuando existe coincidencia total entre el resultado oficial y la combinación impresa en el tiquete.

¿Cómo participar en La Caribeña Día y reclamar el premio?

Las apuestas de La Caribeña Día pueden realizarse desde $500 hasta $10.000 pesos colombianos, lo que permite ajustar el valor de participación según las posibilidades de cada jugador. Los premios se liquidan en UVT y el procedimiento para reclamarlos varía de acuerdo con el monto obtenido.

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Para premios inferiores a 48 UVT, se debe presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una copia legible de la cédula. Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, también es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT disponible en los puntos autorizados.

Si el premio corresponde a 182 UVT o más, además de los documentos básicos, se debe entregar una certificación bancaria vigente expedida con una antigüedad no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia electrónica y suele tardar alrededor de ocho días hábiles.

Para participar en el sorteo, es necesario adquirir el tiquete en un punto autorizado, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, requisito indispensable para reclamar cualquier premio.

Modalidades de La Caribeña Día

Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:

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Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza la transmisión del sorteo y quedan disponibles para verificación inmediata por parte de los apostadores.