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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Sinuano Día último sorteo hoy, miércoles 24 de junio de 2026: números ganadores

Resultados Sinuano Día último sorteo hoy, miércoles 24 de junio de 2026: números ganadores

Tenga en cuenta que el chance también incluye la quinta, una balota adicional que se incorpora al resultado según la modalidad de apuesta seleccionada. Siga los resultados de este miércoles.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Sinuano Día 22 de junio de 2026: resultados completos, números ganadores
Sinuano Día 22 de junio de 2026: resultados completos, números ganadores -
El Sinuano - Getty Images

El sorteo de El Sinuano Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. El resultado oficial se conoce a las 2:30 de la tarde y se transmite en vivo a través de los canales autorizados, donde los jugadores pueden seguir el anuncio del número ganador.

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Una vez finaliza la transmisión, el resultado queda disponible para consulta inmediata. Para verificar correctamente una apuesta, es importante registrar la combinación exacta anunciada durante el sorteo, ya que cada cifra hace parte del resultado oficial.

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Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 24 de junio de 2026

  • Número ganador de cuatro cifras: XXXX
  • Quinta cifra: X

El sorteo de El Sinuano Día se desarrolla mediante baloteras y bajo la supervisión de un notario y delegados autorizados, quienes certifican cada etapa del procedimiento. La transmisión en vivo permite observar el proceso completo, desde el inicio del acto hasta la validación final del número ganador.

¿Cómo jugar El Sinuano Día?

El Sinuano Día consiste en acertar las cuatro cifras sorteadas en el mismo orden en que son extraídas. Además del juego principal, existen modalidades para apostar a tres, dos o una cifra, con premios establecidos según el tipo de apuesta seleccionada.

El juego también incluye la denominada quinta cifra, una balota adicional que puede generar premios complementarios dependiendo de la modalidad elegida por el apostador.

Modalidades del Sinuano Día

  • 4 cifras directo (superpleno): se gana al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • 4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: coincidencia exacta de las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.
  • Quinta balota: modalidad que entrega premios adicionales al acertar la quinta cifra sorteada.
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