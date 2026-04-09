Resultados Chontico Noche último sorteo jueves 9 de abril: los números ganadores

El sorteo del Chontico Noche de este jueves 9 de abril de 2026 volvió a generar expectativa entre miles de apostadores en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde este chance es uno de los más jugados a diario. Como es habitual, el sorteo se realizó en horas de la noche y fue transmitido por canales autorizados.



Sin embargo, al momento del cierre de esta nota, el resultado oficial del Chontico Noche correspondiente al jueves 9 de abril de 2026 aparecía como pendiente en varias plataformas informativas nacionales, a la espera de la confirmación definitiva por parte de los canales oficiales del sorteo. Medios especializados en loterías indicaron que la publicación del número ganador se encontraba en proceso de actualización tras la emisión nocturna. Mientras se valida la información final, se recomienda a los jugadores conservar su tiquete y consultar únicamente fuentes confiables y autorizadas para verificar el número ganador y la quinta balota una vez sean confirmados oficialmente.



Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, jueves 9 de abril de 2026

Números ganadores : 2 8 8 1

: 2 8 8 1 La "Quinta" cifra: 2

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Jugar el Chontico Noche es un proceso sencillo y accesible. El apostador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede ser seleccionado manualmente o generado de forma aleatoria en el punto de venta. Luego, define el valor de la apuesta y la modalidad en la que desea participar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las modalidades incluyen cuatro cifras directas (superpleno), combinado, tres cifras, dos cifras o una cifra, cada una con planes de premio distintos. El sorteo extrae cuatro balotas numeradas del 0 al 9, y el orden de salida es clave para determinar el tipo de premio obtenido.



¿Cuánto cuesta el Chontico Noche?

El Chontico Noche se caracteriza por tener un bajo costo de entrada. El valor mínimo de la apuesta es de $500 pesos colombianos, lo que permite la participación de todo tipo de jugadores. Dependiendo del punto de venta y la modalidad elegida, el monto puede incrementarse según el criterio del apostador.

El pago de premios está directamente relacionado con el valor apostado, pudiendo alcanzar hasta 4.500 veces la suma jugada en el caso de acertar las cuatro cifras exactas en modalidad directa.



¿Qué días juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche se juega todos los días del año. De lunes a viernes el sorteo se realiza a las 7:00 p. m.; los sábados, a las 10:00 p. m.; y los domingos y festivos, a las 8:00 p. m.



Esta frecuencia diaria ha convertido al Chontico Noche en uno de los chances más constantes y seguidos por los apostadores en Colombia, con transmisión habitual por el Canal Telepacífico y plataformas digitales autorizadas.



¿Qué hacer si se gana el Chontico Noche?

En caso de resultar ganador del Chontico Noche, el apostador debe conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Para premios menores, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta.



Si el monto ganado supera ciertos topes establecidos por la normativa vigente, será necesario presentar documento de identidad y, en algunos casos, certificación bancaria y formularios de control administrativo. El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias