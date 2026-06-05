Nequi anuncia suspensión de pagos por PSE: fecha y horario en que no estará disponible

Nequi anunció la suspensión temporal de los pagos realizados a través de PSE como parte de un proceso de mantenimiento en su plataforma digital. La medida tendrá una duración de una hora y se llevará a cabo este fin de semana en un horario específico definido por la compañía.



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Fecha y horario de la suspensión de pagos por PSE en Nequi

La compañía precisó que la suspensión se realizará en una franja de baja actividad, con el fin de reducir el impacto sobre los usuarios. En concreto, los pagos por PSE no estarán disponibles entre las 12:00 a. m. y la 1:00 a. m. del lunes festivo 8 de junio de 2026.

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"¿Haces pagos con PSE en la madrugada? Esto te interesa: el lunes 8 de junio de 2026, entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos PSE desde Nequi", informó la plataforma.

En ese intervalo, cualquier intento de pago mediante este sistema será rechazado o quedará pendiente hasta que finalicen las labores de mantenimiento. Esto implica que operaciones como compras en línea o pagos de servicios que utilicen PSE deberán realizarse antes o después del horario establecido. Nequi indicó que este tipo de intervenciones forman parte de procesos periódicos orientados a la actualización tecnológica de la plataforma, lo que incluye ajustes en infraestructura y funcionamiento de servicios digitales.



La suspensión anunciada afectará únicamente los pagos realizados a través de PSE. El resto de las funciones de la aplicación continuará operando con normalidad durante la jornada de mantenimiento. Entre los servicios que seguirán disponibles se encuentran:



Envío y recepción de dinero entre usuarios de Nequi

Transferencias hacia cuentas de Bancolombia y otras entidades

Retiros de efectivo en cajeros y corresponsales

Pagos con tarjeta débito Nequi

Transacciones mediante códigos QR

Uso de llaves digitales y otras funciones de la aplicación

La plataforma recalcó que la operación general no se verá interrumpida, por lo que los usuarios podrán seguir realizando la mayoría de movimientos financieros sin restricciones durante el horario anunciado.



La suspensión responde a trabajos de mantenimiento tecnológico que buscan ajustar y optimizar el funcionamiento del sistema. Este tipo de intervenciones son habituales en plataformas financieras digitales debido al volumen de transacciones que administran.

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Nequi explicó que estos trabajos tienen como objetivo fortalecer la estabilidad del servicio, así como mejorar los procesos asociados a seguridad y rendimiento. Aunque no se detallaron cambios específicos, se trata de ajustes que permiten prevenir fallas y garantizar la continuidad de la operación.

Las jornadas de mantenimiento suelen programarse en horarios de menor uso, como la madrugada, con el fin de reducir el número de usuarios afectados y facilitar la ejecución de las actualizaciones.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL