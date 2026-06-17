Resultados de Super Astro Luna hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Este miércoles 17 de junio de 2026 se juega una nueva jornada de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia gracias a su modalidad, que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco.

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Los participantes esperan conocer la combinación ganadora del día para verificar si su apuesta coincide con los resultados oficiales divulgados por el operador autorizado al finalizar la extracción.

Resultados de Super Astro Luna del 17 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: por definir

Signo zodiacal: por definir

Los resultados oficiales serán publicados después de que finalice el proceso de extracción y validación correspondiente.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

La mecánica del juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, acompañado por uno de los doce signos zodiacales.

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Para obtener el premio principal es necesario acertar tanto el número sorteado como el signo correspondiente. Dependiendo de la modalidad elegida, también existen categorías que premian coincidencias parciales.

Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas para la comercialización legal de juegos de suerte y azar en Colombia.

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¿A qué hora juega Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días del año en horario nocturno.

La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 10:50 p. m., momento en el que se define la combinación ganadora de cada jornada. Posteriormente, los resultados quedan disponibles en los canales oficiales de consulta.

Modalidades de premio en Super Astro Luna

El plan de premios contempla diferentes niveles de acierto:

Acierto exacto del número y el signo zodiacal.

Acierto del número con diferentes modalidades de premio según las condiciones del juego.

Categorías adicionales establecidas por el operador.

El valor del premio dependerá de la cantidad apostada y del nivel de coincidencia obtenido.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, debe conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que este es el documento necesario para validar el cobro.

Generalmente, se solicita:

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Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos superiores pueden requerir trámites adicionales ante las oficinas habilitadas por el operador.

Los operadores recomiendan revisar los resultados únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles inconvenientes.