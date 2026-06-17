Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche continúa siendo uno de los juegos de suerte y azar con mayor tradición y reconocimiento en Colombia. Desde la Costa Caribe hasta diferentes regiones del país, miles de apostadores siguen cada jornada con la esperanza de acertar la combinación ganadora de cuatro cifras.

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Este miércoles 17 de junio de 2026 se realiza una nueva edición del sorteo, supervisada bajo los controles establecidos para garantizar la transparencia y la aleatoriedad del proceso de extracción.

Resultados Caribeña Noche último sorteo hoy, miércoles 17 de junio de 2026

A continuación, se publicarán los resultados oficiales correspondientes a la jornada de hoy:



Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir

Los resultados serán actualizados una vez finalice el sorteo y sean confirmados por los canales oficiales del operador autorizado.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, incluyendo domingos y festivos.

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Habitualmente, los sorteos de lunes a viernes se realizan a las 10:30 p. m., mientras que los fines de semana y días festivos se llevan a cabo sobre las 8:30 p. m. Los resultados pueden consultarse posteriormente a través de los canales oficiales y las plataformas autorizadas.

¿Cómo participar en Caribeña Noche?

La Caribeña Noche funciona bajo la modalidad de chance. Los jugadores deben seleccionar una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de su apuesta.

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Las jugadas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y en plataformas digitales habilitadas. El jugador puede escoger sus números favoritos o permitir que el sistema genere una combinación aleatoria.

Modalidades de premio

El plan de premios contempla diferentes opciones de acuerdo con el nivel de acierto:

Cuatro cifras directo: paga aproximadamente 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: paga aproximadamente 400 veces lo apostado.

Dos cifras (pata): paga cerca de 50 veces el valor apostado.

Una cifra (uña): entrega aproximadamente cinco veces el valor apostado.

Los recursos obtenidos mediante las apuestas legales contribuyen a la financiación del sistema de salud en Colombia.

¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioros que puedan afectar su validación.

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Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en los puntos autorizados, mientras que los premios de mayor valor requieren trámites adicionales ante las oficinas del operador y la presentación del documento de identidad.

Además, los premios que superen los topes establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes. Se recomienda verificar siempre los resultados en canales oficiales y guardar el comprobante hasta confirmar el resultado del sorteo.