Resultados de la Lotería del Meta hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Este miércoles 17 de junio se juega una nueva edición de la Lotería del Meta, uno de los sorteos tradicionales que cada semana reúne a miles de jugadores en diferentes regiones de Colombia. Como es habitual, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para conocer si el número y la serie de sus billetes coinciden con la combinación favorecida de la jornada.



El sorteo se desarrolla bajo los protocolos de control y supervisión establecidos para los juegos de suerte y azar en el país, con el objetivo de garantizar la transparencia durante todo el proceso de extracción. Una vez concluye la transmisión oficial, la entidad organizadora divulga los resultados para que los apostadores puedan verificar sus billetes.

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Resultados de la Lotería del Meta del 17 de junio de 2026

Tras la realización del sorteo y la validación oficial de los resultados, esta es la combinación ganadora de la noche:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los jugadores deben comparar cuidadosamente la información anunciada con los datos impresos en sus billetes antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

¿A qué hora juega la Lotería del Meta?

La Lotería del Meta realiza sus sorteos cada miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial suele efectuarse a partir de las 10:30 p.m. mediante los canales autorizados por la entidad y sus plataformas digitales.



Al finalizar la extracción, los resultados son certificados y publicados oficialmente para consulta de todos los participantes.



¿Cómo se juega la Lotería del Meta?

Para participar en este sorteo es necesario adquirir un billete autorizado que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica. El objetivo principal es acertar exactamente ambos datos anunciados durante el sorteo.

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Los jugadores pueden adquirir el billete completo o comprar fracciones, una modalidad que permite participar realizando una inversión menor.

Este juego de azar opera bajo la normativa vigente en Colombia y contribuye a la financiación de programas de interés público mediante los recursos que genera.

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Plan de premios de la Lotería del Meta

La Lotería del Meta cuenta con un esquema de premios que incluye diferentes categorías para ampliar las posibilidades de ganar.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio mayor de $1.800 millones.

Premios secos de $300 millones.

Premios secos de $200 millones.

Premios secos de $100 millones.

Premios secos de $50 millones.

Premios secos de $20 millones.

Premios secos de $10 millones.

Premios por aproximaciones y otras coincidencias contempladas en el plan oficial.

Gracias a esta estructura, varios participantes pueden resultar favorecidos durante cada jornada.

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Meta?

Las personas que obtengan un premio deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento es indispensable para validar cualquier proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:

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Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales exigidos para premios de mayor valor.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

La entidad recomienda consultar los números ganadores únicamente a través de los canales oficiales para evitar errores o información incorrecta. Asimismo, aconseja revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete y conservarlo en un lugar seguro.

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Los premios cuentan con un plazo determinado para ser reclamados de acuerdo con la normativa vigente. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira conforme a las disposiciones legales aplicables.

Con una nueva edición en marcha este miércoles 17 de junio de 2026, la Lotería del Meta mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte les permita acceder a alguno de los premios disponibles en uno de los sorteos más reconocidos del país.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co