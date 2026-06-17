Resultados de la Lotería del Valle hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Valle realiza este miércoles 17 de junio una nueva edición de su tradicional sorteo, una jornada que mantiene la expectativa entre miles de jugadores en distintas regiones del país. Como cada semana, los participantes permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si el número y la serie de sus billetes coinciden con la combinación favorecida de la noche.



Este sorteo continúa consolidándose como uno de los más reconocidos dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia, gracias a su trayectoria, su esquema de premios y el aporte que realiza al financiamiento de programas relacionados con el sector salud.

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La extracción se desarrolla bajo mecanismos de control y supervisión establecidos por la normativa vigente, con el propósito de garantizar la transparencia durante todo el proceso. Una vez concluye el sorteo, la entidad divulga los resultados a través de sus canales oficiales para consulta de los apostadores.



Resultados de la Lotería del Valle del 17 de junio de 2026

Tras la validación oficial de la jornada, estos son los resultados correspondientes al sorteo de este miércoles:



Premio mayor: 9635

9635 Serie: 214

Las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente la información antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

¿Cuándo juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. La transmisión oficial puede seguirse mediante los canales autorizados por la entidad y a través de plataformas digitales habilitadas para la divulgación de los resultados.



Cada edición cuenta con procesos de vigilancia y control que buscan ofrecer garantías a todos los participantes y asegurar la legitimidad de los resultados.



¿Cómo funciona la Lotería del Valle?

La mecánica del juego consiste en adquirir un billete que incluye un número de cuatro cifras y una serie específica. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambos datos anunciados durante el sorteo.

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Los participantes pueden adquirir:



Billete completo.

Fracciones autorizadas.

Esta modalidad permite que más personas puedan participar de acuerdo con el presupuesto que deseen destinar al juego.

Plan de premios de la Lotería del Valle

El sorteo cuenta con un esquema de incentivos que incluye diversas categorías de premios para ampliar las posibilidades de obtener ganancias.

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Entre los principales premios se encuentran:



Un premio seco de $500 millones.

Dos premios secos de $100 millones.

Tres premios secos de $60 millones.

Un premio seco de $40 millones.

Veinticinco premios secos de $30 millones.

Asimismo, el plan contempla aproximaciones y coincidencias parciales que pueden generar pagos adicionales para los jugadores favorecidos.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el soporte indispensable para validar cualquier reclamación.

Generalmente, para realizar el proceso de cobro se requiere:



Billete original.

Documento de identidad vigente.

Formularios solicitados por la entidad para premios de alto valor.

Información bancaria cuando sea necesaria.

Los premios de menor cuantía suelen cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben gestionarse directamente ante la entidad operadora.

Recomendaciones para verificar los resultados

La entidad aconseja consultar los números ganadores únicamente mediante canales oficiales y revisar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete antes de iniciar cualquier trámite.

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También recomienda evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería para prevenir posibles fraudes o usos indebidos de la información.

Los premios cuentan con un plazo establecido por la legislación colombiana para ser reclamados. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines contemplados por la normativa vigente.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co