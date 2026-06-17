Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, miércoles 17 de junio de 2026: números ganadores

Sinuano Noche continúa siendo uno de los sorteos de chance con mayor tradición en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde miles de jugadores siguen cada jornada con la esperanza de acertar la combinación ganadora. Gracias a su frecuencia diaria y a la incorporación de la quinta balota, este juego mantiene el interés de los apostadores en todo el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sorteo se realiza bajo los controles y procedimientos establecidos por el operador autorizado para garantizar la transparencia y la correcta validación de los resultados.

Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, miércoles 17 de junio de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir

Los resultados serán actualizados luego de concluir la extracción y de ser confirmados a través de los canales oficiales del operador.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

Sinuano Noche se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Publicidad

De lunes a sábado, el sorteo se realiza a las 10:30 p. m.; mientras que los domingos y días festivos la extracción se lleva a cabo a las 8:30 p. m.

Los resultados pueden consultarse posteriormente en los canales oficiales y plataformas autorizadas.

Publicidad

¿Cómo participar en Sinuano Noche?

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 y hasta $25.000 pesos colombianos, seleccionando una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999.

Además de las modalidades tradicionales de chance, el juego incluye la quinta balota, una opción adicional que permite acceder a premios complementarios según las condiciones establecidas por el operador.

Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y plataformas digitales habilitadas.

Modalidades de apuesta

Entre las opciones disponibles para participar se encuentran:

Publicidad

Superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado: acertar las mismas cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo o combinado.

Pata: acertar las dos últimas cifras.

Uña: acertar la última cifra.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de pago de acuerdo con el valor apostado y el nivel de acierto obtenido.

¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es indispensable conservar el tiquete original en perfecto estado, sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones que afecten su validez.

Publicidad

Para premios inferiores a 48 UVT, generalmente se solicita el comprobante original y el documento de identidad del ganador. Para montos superiores pueden requerirse documentos adicionales, como el formulario SIPLAFT y certificaciones bancarias, según la cuantía del premio y las disposiciones legales vigentes.

Los operadores también recomiendan consultar únicamente los resultados publicados en medios oficiales y conservar el tiquete hasta confirmar el resultado del sorteo.