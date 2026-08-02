Resultados Super Astro Luna, último sorteo hoy domingo 2 de agosto de 2026: números ganadores

El sorteo del Super Astro Luna vuelve a concitar la atención de miles de apostadores en todo el territorio nacional, quienes aguardan la verificación de la cifra de cuatro dígitos y el signo zodiacal para conocer la asignación de los premios de la jornada.



¿Qué número cayó en el Super Astro Luna?

La jugada oficial del Super Astro Luna contempla la combinación entre cuatro cifras numéricas y uno de los doce signos tradicionales del zodiaco. Los apostadores que acertaron la secuencia completa o las aproximaciones autorizadas deben contrastar su boleto físico o digital con los siguientes datos suministrados por la administración del juego:



Resultado oficial del Super Astro Luna

Número ganador: Pendiente

Pendiente Signo zodiacal: Pendiente

Proceso de cobro y requisitos para reclamar el premio

Los ciudadanos que resulten afortunados en las distintas categorías de acierto del Super Astro Luna deben atender un procedimiento específico para la validación y entrega del capital obtenido. De acuerdo con las disposiciones reglamentarias del sector de juegos de suerte y azar en Colombia, el tiquete original constituye el único documento válido para acreditar la propiedad de la apuesta. Este soporte debe conservarse en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioro que impida la lectura de los códigos de seguridad impresos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El trámite presencial exige la presentación del documento de identidad original y una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150 %. Adicionalmente, las normativas vigentes contra el lavado de activos requieren la cumplimentación del formulario del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft o Siplaft), el cual se facilita directamente en los puntos de atención autorizados.

El plazo máximo fijado por la legislación colombiana para hacer efectivo el cobro de cualquier incentivo económico derivado de loterías o chances es de un año calendario, contado a partir del día siguiente a la realización del sorteo. Transcurrido dicho periodo sin que el ganador reclame los recursos, los fondos no cobrados son destinados a la financiación del sistema público de salud, según lo establece el marco legal correspondiente.



Marco tributario: retenciones e impuestos aplicables

La entrega de incentivos monetarios procedentes de apuestas en Colombia se encuentra regulada por el Estatuto Tributario. Los montos asignados están sujetos a gravámenes específicos que son retenidos en la fuente por la entidad pagadora antes de efectuar la transferencia o entrega del dinero neto al beneficiario.



Retención por ganancias ocasionales

Todo incentivo que supere el umbral fijado en Unidades de Valor Tributario (UVT) por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) genera la aplicación automática de una tarifa por concepto de ganancia ocasional. En la actualidad, las premiaciones de menor cuantía que no alcancen la base gravable mínima quedan exentas de este descuento, recibiendo el apostador la totalidad del valor nominal obtenido. Sin embargo, cuando la cifra liquidadas sobrepasa los límites estipulados por la norma, se aplica un descuento del 20 % sobre el valor bruto.



Procedimiento de pago según el monto

Dependiendo del valor final del premio, la logística de desembolso varía:



Premios menores: Se cancelan directamente en la red de comercializadores habilitados (como SuperGiros o SuRed) previa verificación del tiquete y los documentos de identidad.

Se cancelan directamente en la red de comercializadores habilitados (como SuperGiros o SuRed) previa verificación del tiquete y los documentos de identidad. Premios de alta cuantía: Cuando la cifra supera el tope reglamentado para pago en efectivo directo (generalmente a partir de 182 UVT), la persona debe acudir a las sedes bancarias del operador autorizado para recibir el pago mediante cheque de gerencia o transferencia bancaria de fondos, garantizando la trazabilidad de la operación financiera.

Importancia de jugar legal y supervisión institucional

El mercado de apuestas y azar en Colombia opera bajo la regulación estricta del Estado. La entidad encargada de supervisar, controlar y administrar la explotación de los juegos novedosos a nivel nacional es la Empresa Industrial y Comercial del Estado Coljuegos.



Participar exclusivamente en los canales oficiales y con distribuidores autorizados garantiza la transparencia del sorteo y la certeza jurídica de que los fondos acumulados para los premios serán entregados oportunamente a los ganadores. Asimismo, el recaudo derivado de los derechos de explotación del Super Astro Luna y otras apuestas autorizadas se destina por mandato legal a la transferencia directo de recursos para los servicios de salud pública que atienden a la población más vulnerable del país. Se recomienda a la ciudadanía verificar siempre que los puntos de venta físicos o las plataformas digitales cuenten con las certificaciones de operación vigentes para evitar fraudes en la adquisición de los boletos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad