Resultados Sinuano Noche, último sorteo hoy domingo 2 de agosto de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche, uno de los chances más populares y de mayor tradición en la región caribeña y en toda Colombia, realizó un nuevo sorteo para entregar millonarios premios a sus compradores habituales. A continuación se presentan las cifras correspondientes a esta jornada.



Números ganadores del Sinuano Noche de hoy

Miles de apostadores en el país estuvieron atentos al desarrollo de este juego de azar. La combinación que entregó el plan de premios fijado para esta fecha quedó establecida de la siguiente manera:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Cómo verificar y cobrar el premio del Sinuano Noche?

En caso de que la combinación jugada coincida con las cifras emitidas en el sorteo de esta noche, el apostador debe seguir una serie de pasos formales ante la entidad autorizada para hacer efectivo su incentivo económico. Para validar el tiquete de apuesta y proceder con el cobro correspondiente, el usuario debe presentar ante el punto de venta autorizado los siguientes elementos:



Tiquete original: El boleto impreso no debe registrar tachaduras, enmiendas, ni rupturas que impidan la lectura clara del código de barras y de la secuencia numérica.

El boleto impreso no debe registrar tachaduras, enmiendas, ni rupturas que impidan la lectura clara del código de barras y de la secuencia numérica. Documento de identidad: Presentar la cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia legible por ambas caras.

Presentar la cédula de ciudadanía original junto con una fotocopia legible por ambas caras. Formulario de cobro: Para premios que superen montos mínimos establecidos por el concesionario, es preciso diligenciar los formatos de identificación de la persona y de origen de fondos.

Retenciones de ley y descuentos en la entrega de premios

Todos los juegos de suerte y azar en el territorio colombiano están regidos por el Estatuto Tributario vigente. En consecuencia, al momento de pagar un tiquete ganador se aplican ciertos descuentos de ley según el monto obtenido.

Ganancias ocasionales: Si la suma a cobrar supera la base fijada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), correspondiente a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplique una retención por concepto de ganancia ocasional equivalente al 20 % sobre el valor total del incentivo. Adicionalmente, sobre el valor bruto negociado se realizan los descuentos correspondientes al impuesto a las ventas o gravámenes financieros aplicables según el tipo de transacción utilizada para el pago.

Importancia de jugar de manera legal con el aval de Coljuegos

Adquirir tiquetes en comercializadores autorizados garantiza el respaldo financiero de los sorteos y contribuye directamente al financiamiento del sistema público de salud del país.



Beneficios del juego autorizado

Cobro garantizado: Los concesionarios supervisados garantizan la liquidez para saldar los premios según los planes vigentes.

Los concesionarios supervisados garantizan la liquidez para saldar los premios según los planes vigentes. Aporte a la salud: El porcentaje destinado por ley al sector público proviene exclusivamente de los operadores legales regulados en Colombia.

El porcentaje destinado por ley al sector público proviene exclusivamente de los operadores legales regulados en Colombia. Seguridad en la información: Las bases de datos e instrumentos de expedición de boletos cumplen con estándares de auditoría que previenen el fraude en las apuestas.

Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, recomienda siempre verificar que los puntos de venta o plataformas en línea cuenten con la debida autorización para comercializar la apuesta del Sinuano Noche.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.