Resultados Super Astro Sol hoy, sábado 13 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

Este sábado 13 de junio de 2026 se realiza una nueva jornada de Super Astro Sol, uno de los sorteos más populares dentro de los juegos de suerte y azar del país.

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Super Astro Sol se ha consolidado como una alternativa diferente dentro de las apuestas permanentes debido a que combina números y signos del zodiaco en una misma jugada. Esta característica permite a los participantes acceder a distintas modalidades de premio según el nivel de coincidencia obtenido en el sorteo.

Una vez concluye el proceso oficial, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados para que los jugadores puedan verificar sus apuestas y confirmar si resultaron ganadores.



Resultados Super Astro Sol del sábado 13 de junio de 2026

Tras finalizar la extracción correspondiente a esta jornada, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: [por definir]

Signo zodiacal: [por definir]

Los resultados son publicados por el operador autorizado una vez termina el proceso de validación y certificación del sorteo.



¿Cómo funciona Super Astro Sol?

La dinámica de Super Astro Sol consiste en seleccionar un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999 y escoger uno de los doce signos zodiacales disponibles.



Para obtener el premio principal, el participante debe acertar tanto el número como el signo favorecido durante el sorteo. Dependiendo de la modalidad elegida, también existen categorías de pago para quienes logren coincidencias parciales.



Las apuestas pueden realizarse en puntos de venta autorizados y en plataformas habilitadas para la comercialización legal de juegos de suerte y azar en Colombia.



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

Super Astro Sol realiza sorteos todos los días del año en horario diurno. La extracción oficial suele llevarse a cabo durante la tarde, momento en el que se define la combinación ganadora de la jornada.

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Una vez concluye el procedimiento, los resultados son publicados en los diferentes canales autorizados para consulta de los participantes.

Las autoridades recomiendan verificar la información únicamente mediante fuentes oficiales para evitar errores o confusiones relacionadas con los números ganadores.



Modalidades de premio en Super Astro Sol

El plan de premios contempla diferentes niveles de acierto de acuerdo con la combinación seleccionada por cada jugador.

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Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Acierto del número y el signo zodiacal.

Acierto del número sin coincidir con el signo.

Premios por coincidencias parciales según las reglas del juego.

Categorías especiales definidas por el operador autorizado.

El valor final del premio dependerá tanto del monto apostado como del nivel de coincidencia obtenido durante el sorteo.



¿Cómo reclamar un premio?

Los participantes que resulten favorecidos deben conservar el comprobante original en buen estado, sin alteraciones ni deterioros que puedan afectar su validación.

Generalmente, para realizar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos pueden requerir trámites adicionales ante las oficinas habilitadas por el operador.



Recomendaciones para verificar los resultados

Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente los datos registrados en el comprobante de apuesta antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar los resultados oficiales.

Asimismo, recomiendan consultar los números ganadores únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

