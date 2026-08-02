Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy domingo 2 de agosto de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en todo el territorio nacional se encuentran a la expectativa de la emisión oficial para contrastar las cifras de su comprobante impreso. Conozca en la presente cobertura la combinación seleccionada por el sorteo del Chontico Noche, junto con la guía completa de trámites institucionales y tributarios exigidos para hacer efectivo el incentivo económico en las redes de comercialización autorizadas.

¿Qué número cayó en el Chontico Noche hoy?

La extracción de las balotas para el Chontico Noche se efectúa bajo el estricto seguimiento de delegados y autoridades de control gubernamental, certifcando la transparencia e integridad del proceso. La combinación ganadora correspondiente a la jornada de este domingo se detalla a continuación:



Número ganador: 2007

2007 La "Quinta" cifra: 9

Para validar un acierto total o parcial, el usuario debe ceriorarse de que las cifras elegidas coincidan exactamente con la secuencia leída por el sistema de extracción mecánica, respetando el orden numérico de izquierda a derecha.



Resultados completos del chance Chontico Noche y validación de boletos

El tiquete físico emitido en los puntos de venta autorizados constituye el único instrumento legal válido para reclamar la acreencia económica ante las concesionarias del juego. Los apostadores del Chontico Noche deben seguir una serie de pautas operativas para verificar la validez de su apuesta antes de acudir a los centros de atención al cliente.



Inspeccionar minuciosamente el papel térmico para descarta enmiendas, tachaduras o cualquier alteración en la superficie.

Corroborar que la fecha y hora impresas en el comprobante correspondan con absoluta exactitud al sorteo oficial programado.

Verificar la nitidez del código de barras y el consecutivo de seguridad preimpreso por la terminal de venta.

Solicitar la lectura automatizada del tiquete en un punto de atención oficial para certificar el estado del comprobante dentro del sistema central.

Procedimiento para el cobro de premios de azar en Colombia

El reclamo de un incentivo obtenido en el juego del chance exige el cumplimiento estricto de los protocolos de identificación fijados por las distribuidoras en el territorio nacional. Los requerimientos documentales varían en función de la cuantía fijada por las directrices de cada concesión.

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Los titulares de tiquetes premiados deben acudir a las sedes comerciales habilitadas con los siguientes requerimientos indispensables:



Tiquete original de la apuesta firmado en el reverso por el tenedor del documento.

Documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería) y fotocopia ampliada del mismo.

Formulario de identificación de ganadores debidamente diligenciado para montos superiores a las escalas administrativas base.

En situaciones donde la suma ganada sobrepase las cuantías operativas de los puntos de venta estándar, el usuario debe formalizar la solicitud de cobro en la sede administrativa principal de la empresa operadora o en las entidades financieras autorizadas para realizar la dispersión de fondos.



Impuestos y retenciones legales aplicadas a los juegos de suerte y azar

Cualquier desembolso por concepto de incentivos en el Chontico Noche está sujeto a las directrices fiscales estipuladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para las ganancias casuales y las transacciones de azar en el país.



Retención por Ganancias Ocasionales: Se aplica una tarifa fija del 20% sobre el monto bruto del premio cuando la suma supera el umbral de Unidades de Valor Tributario (UVT) establecido por la ley vigente.

Se aplica una tarifa fija del 20% sobre el monto bruto del premio cuando la suma supera el umbral de Unidades de Valor Tributario (UVT) establecido por la ley vigente. Impuesto sobre las Ventas (IVA): Se recauda de manera anticipada en la comercialización inicial de cada formulario de apuesta.

Se recauda de manera anticipada en la comercialización inicial de cada formulario de apuesta. Deducciones en la fuente: La empresa concesionaria realiza la retención tributaria de manera directa previo al pago final, entregando al ciudadano el valor neto junto con la constancia de retención exigida para fines de declaración de renta.

Marco regulatorio de Coljuegos y beneficios del juego legal

Hacer apuestas de manera responsable a través de la red autorizada del Chontico Noche respalda la legalidad del sistema comercial y garantiza la exigibilidad jurídica del premio obtenido. La fiscalización permanente de la actividad está bajo la tutela de Coljuegos, empresa industrial y comercial del Estado encargada de administrar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar.

Las transferencias financieras derivadas de las apuestas legales se destinan por mandato constitucional a la financiación de los servicios de salud pública en los diferentes departamentos de Colombia. Consultar los canales oficiales previene la proliferación de redes clandestinas, resguarda el patrimonio de los apostadores y otorga plena validez técnica a cada sorteo emitido.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

