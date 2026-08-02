Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy domingo 2 de agosto de 2026: números ganadores

El popular chance Caribeña Noche ha llevado a cabo una nueva jornada de apuestas en el país, congregando la atención de miles de ciudadanos que esperan acertar a la combinación oficial para adjudicarse atractivos incentivos económicos. A continuación, la información correspondiente a las balotas seleccionadas durante la transmisión oficial.



Resultados Caribeña Noche, último sorteo hoy domingo 2 de agosto de 2026

Las autoridades encargadas de supervisar el desarrollo del juego validan la transparencia de las balotas extraídas del bombo oficial. Para esta jornada, las cifras ganadoras que otorgan el plan de premios del sorteo se distribuyen de la siguiente manera:



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

¿Qué hacer en caso de resultar ganador en Caribeña Noche?

Los usuarios que logren coincidir en su tiquete con las cifras publicadas deben realizar un trámite de validación y reclamación ante los concesionarios y redes de apostadores debidamente autorizados en la región correspondiente. El proceso requiere el cumplimiento estricto de una serie de pautas operativas y de identificación de la persona.



Requisitos fundamentales para cobrar el dinero

Para solicitar la entrega efectiva de cualquier incentivo económico derivado de esta apuesta, el ciudadano debe presentar la siguiente documentación en el punto de atención:



Tiquete o comprobante de apuesta original: Debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni alteraciones que puedan afectar la legibilidad de la serie impresas o del código de seguridad.

Debe encontrarse en perfecto estado de conservación, sin enmiendas, tachaduras, roturas ni alteraciones que puedan afectar la legibilidad de la serie impresas o del código de seguridad. Documento de identificación personal: El apostador mayor de edad debe exhibir su cédula de ciudadanía original vigente, acompañada de una fotocopia clara y legible del mismo documento por ambas caras.

El apostador mayor de edad debe exhibir su cédula de ciudadanía original vigente, acompañada de una fotocopia clara y legible del mismo documento por ambas caras. Diligenciamiento del formulario SIPLAFT: En caso de que el valor del premio supere las bases mínimas estipuladas por la normatividad colombiana, la persona deberá completar el formato de conocimiento del cliente para justificar el origen y destino de los fondos.

Deducciones de ley y retenciones fiscales en los premios de azar

Cualquier ganancia derivada de juegos de suerte y azar en la nación se encuentra sujeta a los gravámenes fijados por el Estatuto Tributario y la administración de impuestos nacionales. Por esta razón, el valor neto que recibe el usuario puede variar respecto a la cifra bruta fijada en el plan de incentivos.



Aplicación del impuesto a las ganancias ocasionales

Normativa de la DIAN: Cuando un premio supera el umbral establecido por la ley vigente, equivalente a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), la entidad pagadora aplica de forma directa una retención en la fuente a título de ganancia ocasional, la cual corresponde al 20 % sobre el monto bruto obtenido. Adicionalmente, dependiendo del canal de pago y de las transacciones financieras requeridas para efectuar el desembolso, se aplican los impuestos de ley vigentes sobre el saldo restante.



Importancia de realizar apuestas en la red legal y bajo vigilancia de Coljuegos

Adquirir boletos exclusivamente en distribuidores oficiales no solo garantiza la certeza jurídica y financiera al momento de solicitar el cobro de un tiquete premiado, sino que respalda directamente los recursos destinados al beneficio de la población en Colombia.



Razones para respaldar el comercio legal

Resguardo de recursos para la salud pública: Las transferencias generadas por la explotación comercial de los chances legales constituyen una fuente directa de recursos destinados al aseguramiento del sistema de salud en las distintas regiones del país. Garantía total en el pago de premios: Los operadores supervisados e integrados al marco regulatorio cuentan con las reservas financieras y las pólizas exigidas por los entes de control para asegurar el cumplimiento del plan de incentivos emitido. Mecanismos de control e integridad: Las plataformas tecnológicas y los terminales de expedición física utilizados en los puntos autorizados cumplen con auditorías periódicas que evitan la duplicidad de tiquetes o la alteración indebida de los registros de juego.

Coljuegos y las secretarías de gobierno locales invitan permanentemente a los usuarios a abstenerse de efectuar apuestas en establecimientos informales o no autorizados, verificando siempre la presencia de los sellos institucionales en el comprobante impreso.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.