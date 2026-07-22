Resultados de Dorado Tarde del 22 de julio de 2026: número ganador y quinta balota del último sorteo

A mitad de semana, la expectativa se renueva entre miles de apostadores en el centro del país. Este miércoles, el sorteo del Dorado Tarde vuelve a poner en marcha sus tómbolas bajo la estricta mirada de las autoridades de control, movilizando la fe y la intuición de quienes buscan una recompensa económica inmediata. Operado bajo el marco institucional y de transparencia de la Lotería de Bogotá, este juego de chance se ratifica como uno de los más populares de Colombia, cumpliendo además una función social vital: destinar parte de sus ingresos al sostenimiento del sistema de salud pública.



Número ganador del Dorado Tarde - 22 de julio

A continuación, habilitamos el recuadro oficial para registrar la combinación ganadora correspondiente a hoy, miércoles 22 de julio:



Número Ganador:

La Quinta (balota adicional):

(Nota: Este contenido se actualizará de forma inmediata una vez concluya la sesión oficial de las 3:25 p.m. y se certifique el acta formal del sorteo).



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el valor de la apuesta?

La mayor fortaleza del Dorado Tarde radica en su flexibilidad bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. No existe la obligación de adquirir un billete entero de valor rígido; por el contrario, cada apostador define de forma libre su jugada conforme a su presupuesto.

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Para participar, basta con elegir un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) y fijar la cantidad de dinero a arriesgar. Las apuestas legales se pueden realizar desde montos mínimos como $500 o $1.000 pesos (más el 19% del IVA) en los puntos de venta autorizados de la red Paga Todo o mediante sus plataformas digitales oficiales.



Estructura del plan de premios

El plan de premios del Dorado Tarde se liquida proporcionalmente con base en el monto neto apostado (sin incluir el IVA):



4 cifras (Directo): El ganador recibe 4.500 veces el valor apostado.

El ganador recibe el valor apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces la cantidad invertida.

Paga la cantidad invertida. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces la apuesta.

Retribuye la apuesta. 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces lo jugado.

Para quienes prefieren incrementar las probabilidades estadísticas de éxito, existe la alternativa del chance combinado, la cual permite ganar si las cifras seleccionadas salen en cualquier orden, ajustando proporcionalmente el factor de retorno.



Requisitos y guía para reclamar su premio

En caso de resultar favorecido este miércoles, es indispensable atender las siguientes disposiciones legales para solicitar la entrega del dinero:



Custodia del tiquete: El comprobante impreso es un título valor al portador y la única prueba válida del juego. Debe conservarse en perfecto estado, libre de enmiendas, tachaduras o deterioro. Identificación personal: El beneficiario debe presentar su cédula de ciudadanía original. Lugar de cobro: Las sumas menores se desembolsan directamente en las agencias de la red autorizada. Si el premio supera el límite legal de 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el trámite se realiza en las sedes administrativas de la concesionaria, donde se aplicará la retención del 20% por concepto del impuesto a las Ganancias Ocasionales. Término de caducidad: De conformidad con la Ley 1393, el ganador dispone de un plazo máximo de un año calendario para hacer efectivo el cobro antes de que el dinero sea transferido al sector salud.

El nombre del sorteo hace un tributo a la célebre leyenda prehispánica de El Dorado, que situaba un imperio de riqueza en la Sabana de Bogotá y la laguna de Guatavita. Creado originalmente como una opción de juego diario bajo la administración de la Lotería de Bogotá, la marca evolucionó progresivamente hasta consolidar una familia de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo el compromiso constante de canalizar recursos hacia los hospitales de Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.