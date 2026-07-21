Así fue el emotivo homenaje a Yeison Jiménez en el estreno de Yo Me Llamo 2026

La undécima temporada de Yo Me Llamo comenzó este martes 21 de julio con una nueva etapa para el formato de Caracol Televisión. Además de presentar el renovado grupo de jurados y las novedades del concurso, el programa dedicó uno de los momentos más emotivos de la noche a recordar a Yeison Jiménez, quien hizo parte del panel de calificación entre 2021 y 2022.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Antes de dar la bienvenida al nuevo jurado, la producción recreó un mensaje del cantante, como una forma de rendir homenaje a quien ocupó esa silla durante temporadas anteriores.

"En este lugar fui inmensamente feliz. Aquí hice amigos, conocí gente maravillosa y le mostré al país una cara mía que no conocía. Yo siempre lo dije, los sueños sí se cumplen y aquí lo viví de verdad. Por eso, desde donde estoy ahora, les mando un abrazo grande, les deseo lo mejor del mundo y con todo el cariño le dejo mi silla a otro aventurero".



Publicidad

El homenaje dio paso a la presentación oficial de Elder Dayán Díaz como nuevo integrante del jurado. El cantante vallenato apareció interpretando su canción Aventurero, mientras caminaba hacia el lugar que ocupará en esta temporada.

Tras interpretar el tema musical, Elder Dayán dirigió unas palabras dedicadas a Yeison Jiménez y a la responsabilidad que representa asumir ese lugar dentro del programa.

Publicidad

"Yeison, hermano mío, espero no defraudarte y ocupar esa silla de la mejor manera, así como lo hiciste tú. Solamente le pido a Dios que me dé sabiduría y su bendición para que todo nos salga bien". Con ese momento quedó conformada la mesa de jurados de la temporada 2026, integrada por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.

El regreso de Yo Me Llamo

La nueva edición del concurso regresó a la pantalla de Caracol Televisión con cambios en su producción y en su formato. Además de las audiciones para encontrar al mejor imitador adulto, esta temporada incluirá la selección de los participantes de Yo Me Llamo Mini, en la que los niños también tendrán un espacio dentro del programa.

El personaje Aurelio Cheveroni se incorporará al formato con sus ocurrencias y divertidos comentarios, mientras que el estudio fue completamente renovado para esta edición. Según informó el canal, para esta temporada se recibieron más de 3.500 inscripciones de participantes provenientes de 10 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Ecuador, Chile y Perú.

El premio principal también fue incrementado. El ganador de la categoría de adultos recibirá 500 millones de pesos, mientras que el vencedor de Yo Me Llamo Mini obtendrá 100 millones de pesos, destinados a sus estudios universitarios.

Publicidad

El homenaje a Yeison Jiménez fue uno de los momentos más comentados por los seguidores del programa en redes sociales. Desde las cuentas oficiales de Yo Me Llamo también compartieron un mensaje en memoria del cantante.

"Hay personas que jamás se van... porque su legado sigue vivo en cada recuerdo. Con un emotivo homenaje, Yeison Jiménez volvió a hacerse presente para entregar, con todo el cariño, su silla a un nuevo aventurero de este gran sueño. Un momento que nos recordó que Yeison siempre tendrá un lugar en nuestros corazones".

Publicidad

Entre las reacciones de los seguidores también se leyeron mensajes de quienes recordaron su paso por el programa. Una de las publicaciones expresó: "Mi Yei nadie ocupará ni tu silla ni el lugar que dejaste en los JIMENISTAS. Te amaremos siempre".

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo ocurrido entre Duitama y Paipa, en el que también murieron integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co