Criminales usaban IA para vaciar cuentas bancarias: ojo con las llamadas y mensajes que recibe

La Policía Nacional capturó a 16 integrantes de la banda delincuencial denominada "Los Cybers", dedicada a realizar fraudes financieros mediante el uso de inteligencia artificial y herramientas digitales. Según el reporte de las autoridades, esta red afectó a aproximadamente 100 usuarios bancarios en cinco ciudades de Colombia, sustrayendo una suma total de 1.685 millones de pesos.

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La estructura estaba liderada por un hombre conocido como alias "La Bestia", quien cuenta con antecedentes penales por estafa al sector bancario. Entre los detenidos se encuentra Mateo Ramírez, identificado como exjugador de fútbol profesional, quien presuntamente facilitó su cuenta bancaria para la recepción y dispersión de los fondos obtenidos de manera ilícita.



Así delinquía banda de ciberdelincuentes para robar en 5 ciudades de Colombia

La banda utilizaba algoritmos de inteligencia artificial para realizar un perfilamiento de sus víctimas a través de redes sociales. El objetivo principal eran personas que publicaban información sobre sus bienes, tales como vehículos, viviendas o empresas. Una vez identificada la persona, los delincuentes establecían contacto telefónico simulando ser agentes de seguridad de entidades financieras.

Bajo el argumento de detectar "movimientos inusuales" o intentos de retiro en cajeros, los estafadores convencían a los usuarios de realizar un "bloqueo preventivo" de sus cuentas. La interacción se trasladaba a la plataforma WhatsApp, donde solicitaban una videollamada. En este punto, instaban a la víctima a activar la función de "compartir pantalla".



Esta técnica permitía a los criminales visualizar en tiempo real las notificaciones, mensajes de texto con códigos de verificación y las claves que el usuario ingresaba en su aplicación bancaria. De esta forma, la organización realizaba transferencias inmediatas de dinero a cuentas de otros integrantes de la banda, quienes posteriormente retiraban el efectivo utilizando registros biométricos en oficinas físicas.



Fiscal a cargo de investigación recibió amenazas de muerte por ciberdelincuentes

La complejidad de este caso se extendió al ámbito judicial tras la legalización de las capturas. La fiscal especializada en delitos informáticos encargada del proceso recibió amenazas de muerte al finalizar una de las audiencias. Asimismo, el investigador líder del caso fue objeto de un atentado en la vía que comunica a Pereira con Armenia.



Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, el oficial fue interceptado por un vehículo cuyos ocupantes provocaron el accidente de su automotor para luego agredirlo físicamente. Durante el ataque, los delincuentes sustrajeron la computadora que contenía la información recopilada sobre la red criminal, manifestando que la agresión se debía a su participación en la investigación.

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Expertos en regulación de inteligencia artificial señalan que el uso de estas tecnologías ha incrementado los riesgos de suplantación. Desde el año 2020, se han registrado más de 40.000 denuncias por este delito en el país. Actualmente, las herramientas de IA requieren únicamente de tres segundos de audio para generar una clonación de voz con alta precisión.

El material compartido por los ciudadanos en redes sociales, como videos o notas de voz, sirve como insumo para que los delincuentes generen réplicas sintéticas tanto de voces como de rostros. Esto facilita la creación de escenarios de engaño más creíbles, donde se suplantan no solo a entidades oficiales, sino también a familiares o amigos cercanos para solicitar dinero bajo presión.



Recomendaciones de seguridad para evitar estafas

Para prevenir incidentes relacionados con la suplantación y el fraude digital, Juan David Gutiérrez, experto en regulación sobre la IA, compartió en Noticias Caracol las siguientes medidas de seguridad:



Verificación de canales oficiales: ante llamadas de supuestas organizaciones, es necesario colgar y comunicarse directamente con la línea institucional conocida de la entidad para confirmar la información. Identificación de señales de presión: desconfiar de solicitudes que exijan realizar acciones con carácter de "urgencia", que pidan mantener la comunicación en secreto o que utilicen canales no habituales. Implementación de palabras clave: establecer códigos o frases secretas con el círculo familiar cercano para verificar la identidad en caso de recibir llamadas sospechosas que involucren voces sintéticas. Control de transacciones: utilizar servicios bancarios que cuenten con sistemas de doble autorización y que no permitan transferencias inmediatas de altos montos sin validaciones adicionales. Privacidad en la red: ser selectivo con la información personal, imágenes y audios que se publican de forma abierta en redes sociales, reduciendo el material disponible para el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE CÉSAR CHAPARRO