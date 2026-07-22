¿Quiere comprar casa? Colsubsidio anunció nueva feria de vivienda en Bogotá en julio 2026

La caja de compensación Colsubsidio anunció una nueva feria de vivienda que regresará a Bogotá en julio de 2026 con una edición en la que los asistentes podrán conocer proyectos de vivienda, recibir orientación sobre subsidios y acceder a información sobre opciones de financiación. De acuerdo con lo compartido por la entidad, el evento será de entrada gratuita y reunirá constructoras, entidades financieras y asesores especializados en el lugar.

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Esta sería la cuarta edición de la Feria de Vivienda Colsubsidio, un evento donde "afiliados y no afiliados pueden explorar proyectos de vivienda de interés social (VIS) y no VIS a nivel nacional y apartar su apartamento con condiciones preferenciales". Además de recorrer la oferta inmobiliaria, los visitantes podrán recibir orientación personalizada sobre distintos aspectos relacionados con la compra de vivienda. Entre los servicios anunciados para esta edición se encuentran:



Información sobre subsidios de vivienda.

Asesoría para procesos de postulación.

Orientación sobre créditos hipotecarios.

Preaprobación bancaria durante el evento.

Información sobre proyectos con entrega inmediata.

Acompañamiento para resolver dudas relacionadas con financiación.

Oferta de proyectos en Bogotá y municipios de Cundinamarca.

La organización también informó que habrá participación de más de una decena de constructoras aliadas, las cuales presentarán diferentes desarrollos inmobiliarios dirigidos a distintos perfiles de compradores.



¿Cuándo será la feria de vivienda de Colsubsidio?

La cuarta edición de la Feria de Vivienda Colsubsidio ya tiene fechas confirmadas: el encuentro se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de julio de 2026 en el Club El Cubo Colsubsidio, ubicado en la Avenida Carrera 30 #52-77, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá. Durante las tres jornadas, el recinto abrirá sus puertas entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, permitiendo el ingreso tanto de personas afiliadas a la caja de compensación como de quienes no hacen parte de la entidad, pero buscan información sobre compra de vivienda.

Uno de los espacios que tendrá mayor protagonismo durante la feria será el relacionado con los subsidios de vivienda. Las personas interesadas podrán conocer los requisitos para acceder al subsidio de Colsubsidio, así como los documentos necesarios para iniciar un proceso de postulación, dependiendo de las condiciones de cada hogar. Igualmente, habrá asesoría sobre las alternativas de crédito hipotecario disponibles mediante Colsubsidio y otras entidades financieras que participarán en el evento.



Entre los desarrollos inmobiliarios que harán parte de la feria se encuentra la Ciudadela Maiporé, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca, proyecto urbanístico que reúne varias etapas de vivienda de interés social y contempla espacios residenciales, zonas comunes y servicios para los habitantes. Dentro de la oferta presentada por Colsubsidio aparecen proyectos como La Macarena y Monguí, los cuales forman parte de esta ciudadela y pueden ser adquiridos por hogares que cumplan con los requisitos para acceder a subsidios de vivienda.



Aunque la entrada será gratuita, Colsubsidio habilitó un formulario de inscripción para las personas interesadas en asistir que se puede llenar directamente en la página de la caja de compensación. En el registro se solicita información básica como:



Nombre y apellidos.

Tipo y número de documento.

Correo electrónico.

Número de celular.

Nivel de ingresos del grupo familiar.

Composición del hogar.

Tipo de afiliación a la caja de compensación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co