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Caso Lili Pink: Fiscalía pide cárcel para Max Abadi, cofundador de la empresa de ropa interior

Según la Fiscalía, Abadi y otros siete procesados integrarían una red que habría usado empresas fachada para ingresar mercancías y legalizar millonarios recursos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Caso Lili Pink: Fiscalía pide cárcel para Max Abadi, cofundador de la empresa de ropa interior
Caso Lili Pink -
Fiscalía / Redes sociales

Este martes se lleva a cabo la audiencia de imputación de cargos y petición de medida de aseguramiento contra ocho directivos de la empresa Lili Pink. La Fiscalía General de la Nación solicitó que fueran enviadas a la cárcel las 8 personas vinculadas al caso y entre los implicados se encuentra Max Abadi, cofundador de la marca, y a los señalados les imputaron los delitos de contrabando, favorecimiento al contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ninguno de los procesados aceptó cargos.

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Según el ente investigador, los procesados habrían hecho parte de una estructura que utilizó empresas fachada y sociedades comerciales para introducir mercancías al país y dar apariencia de legalidad a millonarios recursos. La Fiscalía señaló, además, que varias de las sociedades identificadas reportaban domicilios inexistentes, ubicados en lotes baldíos o en viviendas residenciales sin vínculo alguno con la actividad económica declarada. Asimismo, dijo el ente acusador, se determinó que las supuestas conductas fraudulentas habrían contribuido al incremento patrimonial de los señalados como coordinadores de la estructura ilícita.

Las pruebas de la fiscalía contra Lili Pink

La fiscal del caso, Alejandra Gómez, mencionó durante la audiencia de este martes que “se logró determinar que estos ciudadanos estaban concertados con la finalidad de cometer delitos de contrabando para la introducción de mercancía extranjera a territorio aduanero nacional, mercancía que posteriormente era vendida, materializándose de esta manera el delito de lavado de activos y obteniendo de esta manera un incremento patrimonial para sí o para otros, dependiendo de la imputación que se realizara con antelación”.

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Agregó la fiscal que “se identificaron también unas empresas panameñas que cumplían el rol de ostentar la titularidad del 100 % de las operaciones de las empresas comercializadoras en Colombia, así como también se logró determinar la constitución de proveedores nacionales, esto intentado dar apariencia de que se tercerizaba”.

Cabe recordar que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene la posesión de cerca de 400 tiendas de Lili Pink en el marco de estas investigaciones que adelantan las autoridades.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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