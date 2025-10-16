Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 16 de octubre: los números ganadores

Publicidad
La Lotería de Bogotá llevó a cabo el sorteo correspondiente al jueves 16 de octubre de 2025, consolidándose una vez más como una de las principales loterías del país. El sorteo número 2812 ofreció un atractivo plan de premios, encabezado por el premio mayor de $14.000 millones de pesos, seguido de premios secos de diferentes montos. La jornada se desarrolló en su horario habitual, a las 10:30 de la noche, con transmisión oficial en sus plataformas digitales. Este sorteo se realiza de forma simultánea con el de la Lotería del Quindío.
La Lotería de Bogotá es una de las principales loterías regionales del país y su funcionamiento está sujeto a la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Secretaría de Hacienda Distrital. Los fondos recaudados a través de la venta de billetes se destinan principalmente al sistema de salud del Distrito Capital, como parte de los esfuerzos por fortalecer la red hospitalaria y otros programas relacionados.
Además del premio mayor, esta edición también contempló un plan de premios secundarios, conocidos como premios secos. Aunque la información detallada sobre los ganadores de estos premios no fue revelada en la emisión del sorteo, el plan de premios oficial fue el siguiente:
Estos premios se distribuyen entre diferentes regiones del país. Las personas interesadas en conocer si fueron ganadoras pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, como su sitio web o en puntos de venta físicos autorizados.
Los billetes pueden ser adquiridos de forma digital o física. En la modalidad en línea, los usuarios deben registrarse en la página web oficial www.loteriadebogota.com, seleccionar el número con el que desean participar, escoger la cantidad de fracciones a comprar y realizar el pago a través de medios electrónicos (tarjeta débito, crédito o PSE).
Al finalizar la compra, el sistema emite un comprobante digital que queda guardado en la cuenta del usuario. Esta modalidad incluye además la opción de participar en el juego complementario "Raspe y Gane Online", exclusivo para compras digitales, el cual ofrece premios menores inmediatos al momento de la compra.
En la modalidad tradicional, los billetes se pueden adquirir con loteros autorizados, en establecimientos comerciales, estaciones de transporte, y puntos como Paga Todo, Efecty, Loticolombia y Punto de Pago. El precio por una fracción es de $6.000 pesos, mientras que el billete completo, compuesto por tres fracciones, tiene un valor de $18.000 pesos.
Para quienes deseen participar de manera digital, estos son los pasos recomendados:
El procedimiento para reclamar premios varía según el valor del monto ganado:
En caso de que el premio sea cobrado por un tercero, se debe presentar una carta de autorización con firma autenticada ante notaría. El plazo para realizar el cobro del premio es de un (1) año a partir de la fecha del sorteo. Existe un periodo adicional de seis meses para ejercer acciones legales en caso de conflictos relacionados con la reclamación del premio.
La Lotería de Bogotá recomienda tener en cuenta los siguientes puntos al momento de participar:
Además, es importante que los jugadores guarden su comprobante o billete físico de forma segura. En caso de pérdida, no se realiza reposición ni reconocimiento del premio.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co