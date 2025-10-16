Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 16 de octubre: los números ganadores

La Lotería de Bogotá llevó a cabo el sorteo correspondiente al jueves 16 de octubre de 2025, consolidándose una vez más como una de las principales loterías del país. El sorteo número 2812 ofreció un atractivo plan de premios, encabezado por el premio mayor de $14.000 millones de pesos, seguido de premios secos de diferentes montos. La jornada se desarrolló en su horario habitual, a las 10:30 de la noche, con transmisión oficial en sus plataformas digitales. Este sorteo se realiza de forma simultánea con el de la Lotería del Quindío.

La Lotería de Bogotá es una de las principales loterías regionales del país y su funcionamiento está sujeto a la vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Secretaría de Hacienda Distrital. Los fondos recaudados a través de la venta de billetes se destinan principalmente al sistema de salud del Distrito Capital, como parte de los esfuerzos por fortalecer la red hospitalaria y otros programas relacionados.



Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 16 de octubre

Números ganadores: 1601

1601 Serie: 127

Plan de premios Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, esta edición también contempló un plan de premios secundarios, conocidos como premios secos. Aunque la información detallada sobre los ganadores de estos premios no fue revelada en la emisión del sorteo, el plan de premios oficial fue el siguiente:



Súper premio: $1.000 millones

Grandioso premio: $300 millones

Gigante premio: $100 millones

Magnífico premio: $50 millones

Increíble premio: $20 millones

Fantástico premio: $10 millones

Estos premios se distribuyen entre diferentes regiones del país. Las personas interesadas en conocer si fueron ganadoras pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, como su sitio web o en puntos de venta físicos autorizados.



¿Cómo participar en la Lotería de Bogotá?

Los billetes pueden ser adquiridos de forma digital o física. En la modalidad en línea, los usuarios deben registrarse en la página web oficial www.loteriadebogota.com, seleccionar el número con el que desean participar, escoger la cantidad de fracciones a comprar y realizar el pago a través de medios electrónicos (tarjeta débito, crédito o PSE).

Al finalizar la compra, el sistema emite un comprobante digital que queda guardado en la cuenta del usuario. Esta modalidad incluye además la opción de participar en el juego complementario "Raspe y Gane Online", exclusivo para compras digitales, el cual ofrece premios menores inmediatos al momento de la compra.



En la modalidad tradicional, los billetes se pueden adquirir con loteros autorizados, en establecimientos comerciales, estaciones de transporte, y puntos como Paga Todo, Efecty, Loticolombia y Punto de Pago. El precio por una fracción es de $6.000 pesos, mientras que el billete completo, compuesto por tres fracciones, tiene un valor de $18.000 pesos.



Paso a paso para jugar en línea

Para quienes deseen participar de manera digital, estos son los pasos recomendados:



Ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Bogotá.

Completar el registro con datos personales verificados.

Elegir el tipo de sorteo.

Seleccionar un número de 4 cifras y una serie de 3 dígitos.

Definir cuántas fracciones se desean comprar.

Realizar el pago a través de los métodos disponibles.

Descargar o guardar el comprobante digital.

¿Qué hacer si gana la Lotería de Bogotá?

Cobro de premios

El procedimiento para reclamar premios varía según el valor del monto ganado:



Para premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, se permite el cobro con el lotero autorizado o en puntos oficiales habilitados.

Para premios mayores a ese monto, el ganador debe acercarse a la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la Carrera 32A #26-14, en la ciudad de Bogotá.

Documentos requeridos

Billete original, con firma del ganador.

Fotocopia ampliada (150%) de la cédula de ciudadanía.

Certificación bancaria a nombre del ganador.

Formulario de identificación del ganador, el cual puede descargarse desde la página web oficial.

En caso de que el premio sea cobrado por un tercero, se debe presentar una carta de autorización con firma autenticada ante notaría. El plazo para realizar el cobro del premio es de un (1) año a partir de la fecha del sorteo. Existe un periodo adicional de seis meses para ejercer acciones legales en caso de conflictos relacionados con la reclamación del premio.



Recomendaciones para jugadores

La Lotería de Bogotá recomienda tener en cuenta los siguientes puntos al momento de participar:



Confirmar que el billete comprado corresponda exactamente con la fecha del sorteo.

Verificar que el estado del billete esté en buenas condiciones si se trata de una compra física.

Validar que el billete tenga la casilla de seguridad visible con la palabra “AUTÉNTICO”.

No entregar información personal, bancaria o del billete a terceros no autorizados.

Además, es importante que los jugadores guarden su comprobante o billete físico de forma segura. En caso de pérdida, no se realiza reposición ni reconocimiento del premio.

