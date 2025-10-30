Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo jueves, 30 de octubre: los números ganadores

Publicidad
La Lotería de Bogotá continúa con sus sorteos ordinarios los jueves en la noche, siguiendo el cronograma establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Cada sorteo ofrece la posibilidad de obtener diferentes premios, desde el monto principal hasta incentivos menores por aproximaciones y otros mecanismos de ganancia. Para el sorteo de este jueves 30 de octubre, el premio mayor alcanza los 14 mil millones de pesos, cifra que convierte esta edición en una de las más esperadas del año. Este sorteo se realiza de forma simultánea con el de la Lotería del Quindío.
Además del monto principal, existen otros premios por aproximaciones que pueden alcanzar hasta 1.000 millones de pesos. Los sorteos se realizan cada jueves a partir de las 10:30 p. m. Este sorteo es uno de los más esperados del año, tanto por el monto del premio principal como por las oportunidades de ganar premios secundarios y participar en modalidades adicionales como el Raspe y Gane online.
Además del premio mayor, esta edición también contempló un plan de premios secundarios, conocidos como premios secos. Aunque la información detallada sobre los ganadores de estos premios no fue revelada en la emisión del sorteo, el plan de premios oficial fue el siguiente:
Estos premios se distribuyen entre diferentes regiones del país. Las personas interesadas en conocer si fueron ganadoras pueden consultar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Bogotá, como su sitio web o en puntos de venta físicos autorizados.
Los jugadores pueden adquirir sus billetes directamente a través del portal oficial de la Lotería de Bogotá. Para hacerlo, deben registrarse creando un usuario con correo electrónico y contraseña. Una vez registrado el perfil, debe:
Comprar en línea también permite acceder a la modalidad de Raspe y Gane, que ofrece la posibilidad de obtener premios adicionales inmediatos sin esperar al sorteo principal.
Para quienes prefieren la venta física, existen varias opciones seguras:
Estas opciones buscan garantizar que todos los interesados puedan participar sin necesidad de usar la plataforma digital.
Una de las opciones más recientes que ofrece la Lotería de Bogotá es el Raspe y Gane online, exclusivo para quienes compran sus fracciones en línea. Esta modalidad permite que los jugadores obtengan premios adicionales de manera inmediata, agregando dinamismo y más oportunidades de ganar sin depender únicamente del sorteo principal.
El proceso es sencillo: tras comprar el billete en línea, el jugador puede raspar virtualmente para descubrir premios menores. Toda la información sobre esta modalidad, incluyendo cómo cobrar los premios, está disponible en el portal oficial de la Lotería.
El procedimiento para reclamar premios varía según el valor del monto ganado:
En caso de que el premio sea cobrado por un tercero, se debe presentar una carta de autorización con firma autenticada ante notaría. El plazo para realizar el cobro del premio es de un (1) año a partir de la fecha del sorteo. Existe un periodo adicional de seis meses para ejercer acciones legales en caso de conflictos relacionados con la reclamación del premio.
La Lotería de Bogotá recomienda tener en cuenta los siguientes puntos al momento de participar:
Además, es importante que los jugadores guarden su comprobante o billete físico de forma segura. En caso de pérdida, no se realiza reposición ni reconocimiento del premio.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co