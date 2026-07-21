Resultados de la Lotería de la Cruz Roja de 21 de julio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 21 de julio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo semanal, uno de los juegos de suerte y azar con mayor trayectoria en Colombia. Como sucede cada martes, la jornada permite conocer el número y la serie favorecidos con el premio mayor, además de las demás categorías incluidas en el plan oficial de premios.

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La extracción se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para garantizar la transparencia del proceso. Una vez concluye el sorteo, la entidad publica los resultados oficiales a través de sus canales autorizados para que quienes adquirieron un billete o una fracción puedan verificar si la combinación registrada coincide con la anunciada.

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 21 de julio de 2026

Finalizada la extracción correspondiente a este martes, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Premio mayor: [POR DEFINIR]

Serie: [POR DEFINIR]

¿Cómo funciona la Lotería de la Cruz Roja?

La Lotería de la Cruz Roja opera mediante la venta de billetes completos o fracciones autorizadas. Cada uno cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos que participan en el sorteo semanal.



Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones en el mismo orden en que son anunciadas durante la extracción oficial. Además del premio principal, el plan contempla diferentes categorías adicionales, entre ellas premios secos y aproximaciones, que amplían las posibilidades de obtener un reconocimiento económico.



Los billetes pueden adquirirse a través de distribuidores y puntos de venta autorizados en diferentes regiones del país.

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Premio mayor y plan de premios

La Lotería de la Cruz Roja mantiene un plan de premios encabezado por un premio mayor de 10.000 millones de pesos, acompañado por otras categorías de premiación establecidas por la entidad.

Entre ellas se encuentran:



Premios secos de 200 millones de pesos.

Premios secos de 100 millones de pesos.

Premios secos de 50 millones de pesos.

Premios secos de 30 millones de pesos.

Premios secos de 20 millones de pesos.

Premios secos de 10 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y coincidencias parciales.

Una vez concluye la transmisión oficial, la entidad publica el listado completo de resultados para facilitar la verificación de todas las categorías del sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si el número y la serie registrados en el billete coinciden con los resultados oficiales, el primer paso consiste en conservar el documento original en perfecto estado. El billete constituye el único soporte válido para iniciar el proceso de reclamación, por lo que no debe presentar tachaduras, roturas ni alteraciones.

Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar el billete original junto con el documento de identidad vigente. Dependiendo del valor del premio, el trámite podrá realizarse ante distribuidores autorizados o directamente en las oficinas de la entidad, cumpliendo los requisitos establecidos para cada caso.

Los premios obtenidos también están sujetos a las retenciones tributarias y al impuesto por ganancias ocasionales previstos en la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez vencido ese periodo, el derecho al cobro expira. Asimismo, recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, evitar compartir fotografías completas del billete en redes sociales o aplicaciones de mensajería y verificar cuidadosamente la información antes de adelantar cualquier trámite, como medida para prevenir posibles fraudes.