Resultados de Caribeña Noche del 21 de julio de 2026: números ganadores

La Caribeña Noche realiza este martes 21 de julio de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega todos los días del año en Colombia.

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Una vez concluye el sorteo, el operador publica la combinación ganadora para que quienes registraron una jugada puedan verificar si las cifras de su comprobante coinciden con el resultado oficial. Además del número de cuatro cifras, también se anuncia la quinta balota, utilizada en determinadas modalidades del juego.

Resultados de Caribeña Noche del 21 de julio de 2026

Luego de finalizar la extracción oficial de este martes, estos son los resultados del sorteo:



Número ganador: 9992

Quinta balota: 1

Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio, se recomienda revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con la combinación oficial. En las modalidades que incluyen la quinta balota, también es necesario verificar ese dato, ya que forma parte del resultado anunciado por el operador.



¿Cómo funciona Caribeña Noche?

La Caribeña Noche pertenece a la modalidad de apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras comprendidas entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante el sorteo se extrae un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, la cual aplica para algunas modalidades de juego. La frecuencia diaria de este sorteo permite participar todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

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Plan de premios de Caribeña Noche

El valor del premio depende del tipo de apuesta realizada y del nivel de acierto obtenido durante la jornada. De acuerdo con el plan de premios vigente, las principales modalidades de pago son:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

Tres cifras directo: paga 400 veces el valor de la apuesta.

Dos cifras (pata): paga 50 veces el monto apostado.

Una cifra (uña): paga cinco veces el valor registrado.

El monto definitivo dependerá de la modalidad elegida y del valor consignado en el comprobante al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

Si la combinación registrada resulta favorecida, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para iniciar el proceso de reclamación.

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Generalmente, para efectuar el cobro será necesario presentar el tiquete original, sin tachaduras ni alteraciones, junto con un documento de identidad vigente. En el caso de premios de mayor cuantía, el operador podrá solicitar documentación adicional conforme a los procedimientos establecidos.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante las oficinas del concesionario responsable del juego.

Las autoridades recuerdan que los premios están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana, incluido el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda. Asimismo, el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado a partir de la fecha del sorteo.

Como medida de prevención, también se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, conservar el comprobante en buen estado y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de reducir el riesgo de posibles fraudes.